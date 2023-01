Anche quest’anno è tornato l’immancabile appuntamento con uno degli eventi più importanti del mondo dello spettacolo: i Golden Globe e la serata di premiazione. Scopriamo ora chi sono i vincitori dell’anno 2023.

Golden Globe 2023, serie tv: tutti i vincitori divisi per categorie

Miglior serie tv drama: House of the Dragon – HBO/Sky Miglior serie tv comedy: Abbott Elementary – ABC/Disney+ Miglior Miniserie/Antologia: The White Lotus, HBO/Sky Miglior attrice drama: Zendaya, Euphoria – HBO/Sky Miglior attore drama: Kevin Costner, Yellowstone – Paramount Network/Sky Miglior attore comedy: Jeremy Allen White, The Bear – Hulu-FX/Disney+ Miglior attrice comedy: Quinta Brunson, Abbott Elementary – ABC/Disney+ Miglior attrice non protagonista: Julia Garner, Ozark – Netflix Miglior attore non protagonista: Tyler James Williams, Abbott Elementary – ABC/Disney+ Miglior attore miniserie: Evan Peters, Mostro – La storia di Jeffrey Dahmer, Netflix Miglior attrice miniserie: Amanda Seyfried, The Dropout, Hulu/Disney+ Miglior attrice non protagonista miniserie: Jennifer Coolidge, The White Lotus HBO/Sky Miglior attore non protagonista miniserie: Paul Walter Hauser, Black Bird Apple Tv+

Alcuni di questi risultati non stupiscono affatto: tutti erano pronti ad acclamare Zendaya, ancora una volta, per il suo ruolo in Euphoria.

Al tempo stesso, anche la premiazione di House of the Dragon e The White Lotus, considerato il successo ottenuto da entrambi, non stupisce, sebbene molti siano stati delusi dal non veder premiati Better Call Saul e Ozark. Senza dubbio uno dei colpi di scena maggiori è legato al successo dell’esordiente serie di Disney + Abbott Elementary… decisamente un prodotto da recuperare subito per gli amanti delle serie tv comedy. Riesce a scavalcare le polemiche legate alla serie e aggiudicarsi lo stesso un premio Evan Peters per la sua encomiabile interpretazione – per quanto inquietante – di Jeffrey Dahmer nella tanto criticata miniserie Netflix.

Golden Globe 2023, film: tutti i vincitori divisi per categorie

Miglior Film Drammatico: The Fabelmans

Miglior Film Commedia/Musical: Gli Spiriti dell’isola

Miglior Sceneggiatura: Martin McDonagh, Gli Spiriti dell’Isola

Miglior Film non in lingua inglese: Argentina 1985

Miglior Colonna Sonora: Justin Hurwitz, Babylon

Miglior Canzone: Naatu Naatu, RRR

Miglior Film d’animazione: Pinocchio, Netflix

Miglior Attore in un Film Drammatico: Austin Butler, Elvis

Miglior Attrice in un Film Drammatico: Cate Blanchett, Tar

Miglior Attore in un Film Commedia: Colin Farrell, Gli Spiriti dell’Isola

Miglior Attrice in un Film Commedia: Michelle Yeoh, Everything, Everywhere All at Once

Miglior attore non protagonista: Ke Yuy Quan, Everything all at Once

Miglior Attrice non protagonista: Angela Bassett, Black Panther: Wakanda Forever

Miglior Regia di un film drammatico: Steven Spielberg, The Fabelmans

Gli spiriti dell’isola, pellicola di Martin McDonagh, porta a casa decisamente ottime soddisfazioni. Alcuni dei protagonisti indiscussi del grande schermo si riconfermano come tali, come Cate Blanchett e Colin Farrell. Forse il risultato che tutti si aspettano di più riguarda la produzione di Guillermo del Toro per Netflix: d’altro canto sembra che con Pinocchio si vada sempre a colpo sicuro…