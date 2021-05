Diventata famosa grazie al ruolo di Elisabetta I di Ighilterra, è oggi una delle attrici più amate dai colleghi e i registi. Scopriamo la storia di Cate Blanchett, più volte vincitrice di Golden Globe e Premi Oscar nel corso della lunga carriera.

Chi è Cate Blanchett

Catherine Elise Blanchett (Melbourne, 14 maggio 1969) è un’attrice australiana con doppia citadinanza statunitense. Cresce con i genitori di origini francesi e inglesi, il fratello e la sorella nella città natale. Fin da piccola mostra la sua passione per la danza e la musica imparando a suonare il pianoforte ma a 18 anni prova a lanciarsi nel mondo della recitazione.

Prende parte infatti come comparsa in un film arabo durante un soggiorno in Egitto e scopre che questo settore le piace molte. Si iscrive così alla Sydney’s National Institute of Dramatic Arts e inizia per lei un percorso a teatro ma anche al cinema. Il primo film di discreto successo a cui prende parte è “Paradise Road” del 1997 seguito l’anno dopo da “Elizabeth” con cui vince addirittura un Golden Globe e una candidatura al Premio Oscar.

Il grande successo di Cate Blanchett

Tra i film dei primi anni duemila di grande successo si ricordano “Un marito ideale” adattamento della commedia di Oscar Wilde, ma anche “The Man Who Cried” a fianco di Johnny Depp. Prende parte inoltre alla pellicola “Heaven” con cui riceve una candidatura ai Golden Globe e in “The Aviator” dove Martin Scorsese la sceglie per interpretare Katharine Hepburn. Con questo progetto ottiene inoltre il Premio Oscar come miglior attrice non protagonista.

Nel corso della sua carriera ottiene delle parti spesso molto diverse tra loro. Prende parte infatti a progetti fantasy come “Il Signore degli Anelli” e successivamente “Lo Hobbit”, ma anche a film più romantici e drammatici. Viene scelta infatti da Woody Allen come protagonista per “Blue Jasmine” dove racconta di una vita fallimentare. Con questa parte ottiene nuovamente un Golden Globe e un Premio Oscar, questa volta come miglior attrice protagonista, la prima australiana a poterne vantare due nel corso della carriera.

Verso la metà del decennio prende parte a nuovi progetti come “Monuments Men” un film ambientato nel corso della seconda guerra mondiale, lavora come doppiatrice per il film “Dragon Trainer” e come matrigna cattiva del film “Cenerentola” diretto da Kenneth Branagh. Entra poi a far parte del cast di “Truth – Il prezzo della verità” sull’inchiesta Bush-Guard della CBS News. Nel 2016 inizia inoltre la realizzazione di “Ocean’s 8” a fianco di note donnedel mondo dello spettacolo come Anne Hathaway, Sandra Bullock, Rihanna e molte altre.

Non solo cinema: le passioni di Cate Blanchett

Nella sua vita Cate Blanchett non è stata solo protagonista di pellicole cinematografiche. Ha sviluppato in parallelo una forte passione per il teatro che la vede sul palco dal 1993 quando prende parte alla messa in scena di “Oleanna” a fianco di Geoffrey Rush. Seguono alcune produzioni minori, ma torna nel 2004 con “Hedda Gabler” con cui vince il premio Helpmann come migliore attrice teatrale. Prosegue la sua carriera nel settore con grande successo riportando in scena piece storiche ma anche contemporanee.

La sua passione per la recitazione la porta nel 1997 a coronare un amore nato con il drammaturgo e sceneggiatore Andrew Upton. I due dopo il matrimonio mettono al mondo tre figli e ne adottano una quarta. La vita di Cate Blanchett si divide quindi tra lavoro, famiglia e non solo. Prende parte infatti ad impegni sociali, culturali e interessati ai problemi ambientali per l’associazione SolarAid.