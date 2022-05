Scopriamo il percorso artistico di Colin Farell, noto attore cinematografico vincitore di un Golden Globe per il film “In Bruges – La coscienza dell’assassino”.

Chi è Colin Farell

Colin James Farrell, nato a Dublino il 31 maggio 1976 è un attore irlandese.

Cresce insieme ai fratelli, alla madre e al padre, ex calciatore del Shamrock Rovers che non riuscirà però inizialmente ad avere la meglio sulla passione al figlio. È infatti la madre a indirizzarlo verso un’educazione artistica che lo vede frequentare corsi di danza. All’età di 17 anni Colin partecipa alle audizioni per entrare nella boy band “Boyzone”, ma non viene scelto.

Lascia poi la scuola e si trasferisce in Australia dove lavora per un anno come cameriere, ma la sua passione per la recitazione lo riporta in Irlanda dove si iscrive alla Gaiety School of Acting di Dublino.

Nel 1996 entra a far parte del cast di “Ballykissangel” e inizia così a farsi conoscere da registi come Tim Roth che lo sceglie per “Zona di guerra”.

L’esordio di Colin Farell

L’attore ottiene sempre più notorietà recitando a fianco di Kevin Spacey nel film “Un perfetto criminale”, ma è con “Tigerland” che si fa conoscere a Hollywood. Joel Schumacher lo sceglie anche per “In linea con l’assassino”, un film che lo porta ad ottenere lavori di enorme successo come “Sotto corte marziale” a fianco di Bruce Willis o “Minority Report” con Tom Cruise.

Interpreta poi il primo ruolo del cattivo in “Daredevil” con Ben Affleck e nello stesso anno riceve da Al Pacino, con cui recita in “La regola del sospetto”, un grandissimo complimento. Viene infatti definito “il migliore attore della sua generazione”. Negli anni a venire prende parte a sempre più progetti tra cinema e televisione che lo portano a doversi riparare sempre di più dagli attacchi dei paparazzi.

Successo e vita privata di Colin Farell

Nel corso degli anni 2000 infatti la sua carriera è alle stelle e l’attore prende parte a numerose pellicole di successo. Tra queste si ricordano “Pride and Glory”, “Parnassus” o “Crazy Heart” in cui ha modo di dimostrare le sue doti canore cantando alcuni brani. Prende parte anche ad alcune commedie di successo tra cui “Come ammazzare il capo…e vivere felici”, ma anche film romantici come “Storia d’inverno”.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Colin, si sposa con Amelia Warner nel 2001 su un’isola polinesiana. Dopo due anni però diventa padre di James, avuto della modella Kim Bordenave, con cui presto interromperà la relazione. A diventare il centro della sua vita saranno purtroppo le droghe da cui riesce a disintossicarsi nel 2005. Nel 2009 nasce Henry Tadeusz avuto dalla relazione con l’attrice Alicja Bachleda, con cui si separa l’anno successivo.