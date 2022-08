Dopo il successo incredibile del primo episodio di House of the Dragon, HBO è felice di confermare la realizzazione di una seconda e super stagione

La serie prequel de Il Trono di Spade, House of The Dragon, avrà una seconda stagione.

Il primo episodio andato in onda il 22 agosto 2022 e disponibile in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, ha avuto un enorme successo e ha contribuito alla decisione di realizzare una nuova e affascinante seconda stagione.

Come moltissime persone già sanno, la serie è ambientata 200 anni prima degli eventi ormai conosciuti di GOT, e si concentra tutta sulla storia di Casa Targaryen, svelando segreti e ponendo l’attenzione su dettagli che prima d’ora non avevamo colto.

Ora resta solo una domanda: quando uscirà la seconda stagione?

House of The Dragon 2: confermata la stagione

La serie antecedente al Trono di Spade avrà un seguito: House of The Dragon 2 si farà; la notizia è stata confermata ma ancora non si hanno certezze riguardo la data di uscita e le tempistiche esatte.

Per riprendere le parole di Francesca Orsi, Vice Presidente Esecutiva di HBO Programming:

“Siamo più che orgogliosi di quanto l’intera squadra della serie ha raggiunto nella prima stagione. Il nostro fenomenale cast e troupe hanno raccolto un’incredibile sfida e superato tutte le aspettative, sviluppando una serie che si è già importa come tv da vedere. Un grosso grazie a George, Ryan e Miguel per averci guidato in questo viaggio. Non potremmo essere più entusiasti di continuare a far vivere l’epica saga di Casa Targaryen con la seconda stagione”.

Non poteva essere altrimenti; basti pensare che subito dopo il debutto del primo episodio erano oltre 9 milioni i telespettatori e le telespettatrici incollati/e allo schermo (numeri nettamente cresciuti considerando le varie piattaforme e i vari paesi in cui la serie è trasmessa, Italia compresa).

House of The Dragon 2: la trama

Tratta dal romanzo Fuoco e sangue di George R.R. Martin, House of The Dragon è ambientata ben 200 anni prima delle vicissitudini di Game of Thrones e racconta per filo e per segno la storia della Casa Targaryen. A tormentare i pensieri del quinto re dei Sette Regni, Viserys (interpretato da Passy Considine), vi è la successione al trono; la Principessa Rhaenyra (Emma D’Arcy), primogenita del re, è coraggiosa e determinata e, come se non fosse già abbastanza, cavalca i draghi con una semplicità disarmante, aspettandosi di essere proprio lei, la nuova regina dei Sette Regni.

In quanto donna, però, la sua ascesa al trono è davvero molto instabile (le storie di fantasia, spesso e volentieri, raccontano la realtà) e sembrerebbe il fratello minore Daemon Targaryen l’erede più “indicato”.

Inutile dire che si innescheranno rotture e scontri sanguinosi all’interno della famiglia e nel regno intero, fino a raggiungere il periodo più nero e oscuro della storia dei Targaryen.

La seconda stagione, molto probabilmente, continuerà a scorrere in base alla cronologia degli eventi, perciò dovremmo aspettarci colpi di scena e una suspense di non poco conto. Tuttavia, non ci sono ancora dettagli certi su quanto accadrà nella nuova stagione.

Un rinnovo di stagione molto prevedibile, ma che rimane comunque una grande notizia per tutte le persone affezionate al mondo di Game of Thrones!