The Fabelmans: trama e cast del film

The Fabelmans è il nuovo film di Steven Spielberg, che ha scritto insieme a Tony Kushner.

Una pellicola drammatica, che ha vinto il Premio del Pubblico al Toronto International Film Festival. Il film è distribuito in Italia da Leone Film Group, in collaborazione con Rai Cinema e 01 Distribuito, ed è stato presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma e di Alice nella città, lo scorso mercoledì 19 ottobre. La trama ufficiale parla di un giovane di nome Sammy Fabelman, cresciuto nell’Arizona del secondo dopoguerra, che scopre un segreto di famiglia davvero sconvolgente ed esplora come il potere dei film può aiutarlo a vedere la verità.

Il film è interpretato da Gabriel LaBelle, nei panni dell’aspirante regista sedicenne Sammy Fabelman, da Michelle Williams, quattro volte candidata all’Oscar, che ha il ruolo della madre artistica, Mitzi, da Paul Dano, nei panni del padre scientifico di successo, Burt, da Seth Rogen, nei panni di Bennie Loewy, miglior amico di Burt e “zio” dei bambini Fabalman, e da Judd Hirsch, candidato all’Oscar, nei panni dello zio Boris di Mitzi.

Il cast completo è formato da:

Michelle Williams – Mitzi Fabelman;

Seth Rogen – Bennie Loewy;

Julia Butters – Anne Fabelman;

Paul Dano – Burt Fabelman;

Gabriel LaBelle – Sammy Fabelman;

Isabelle Kusman;

Jeannie Berlin;

Judd Hirsch;

Cloe Est;

Robin Bartlett;

Alina Brace;

Gustavo Escobar;

Lane Factor;

David Lynch;

Jonathan Hadary;

Cooper Dodson;

Stefano Matteo Smith;

Keeley Karsten;

Birdie Borria;

Oakes Fegley.

The Fabelmans: curiosità sul film

The Fabelmans è un film diretto da Steven Spielberg, scritto insieme al drammaturgo vincitore del Premio Pulitzer, Tony Kushner, che ha ottenuto nomination all’Oscar per le sue sceneggiature per Lincoln e Monaco. I costumi sono del due volte premio Oscar Mark Bridges e le scenografie del due volte premio Oscar Rick Carter. Il film è montato dal tre volte vincitore dell’Oscar Michael Kahn e Sara Broshar, mentre il direttore della fotografia è il due volte premio Oscar Janusz Kaminski. Si tratta della prima sceneggiatura firmata da Spielberg dai tempi di A.I – Intelligenza artificiale ed è la quarta collaborazione tra il regista e Tony Kushner e la prima sceneggiatura scritta insieme. Kaminski aveva spiegato che il film racconta la vita di Spielberg dai sette ai 18 anni, parlando della famiglia, degli enigmi con le sorelle e della passione per la realizzazione dei film. David Lynch, che fa parte del cast, è il terzo attore che Spielberg ha scelto per un film, conosciuto principalmente come regista. La pellicola è stata girata durante la pandemia e la sceneggiatura è stata scritta durante i mesi di lockdown. Del cast fa parte anche Seth Rogen, che è già apparso insieme a Michelle Williams in Take This Waltz. Rogen, in una scena del film Paul, di cui ha doppiato il protagonista, parla al telefono con Spielberg per la realizzazione di E.T – L’extraterrestre. Questa scena è stata la prima volta in cui i due hanno lavorato insieme.