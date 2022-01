Che gaffe di Alfonso Signorini in diretta al Grande Fratello Vip! Il conduttore la chiama “Tardona“, ma poi si scusa ufficialmente.

Gf Vip, la gaffe di Alfonso Signorini con Katia Ricciarelli

La 38esima puntata in diretta del Grande Fratello Vip appare subito interessante con diverse rivelazioni piccanti da parte dei Gieffini.

Nella Casa più spiata d’Italia si parlava di Brù e dei suoi interessi in ambito di donne quando ad intervenire è Katia Ricciarelli. La Ricciarelli afferma che Brù è un bel ragazzo, ma forse un po’ troppo giovane per lei. A quel punto arriva lo scivolone di Alfonso Signorini, che si lascia sfuggire una frase di troppo: “Eh, ma sai quante tardone mettono gli occhi addosso ai ragazzi giovani?“

La risposta della Ricciarelli e le scuse di Signorini

“Tardona? Ma come?” risponde apparentemente stizzita Katia, che poi però scoppia in una risata, prendendo la battuta di Signorini con ironia. Il conduttore colto in imbarazzo però si scusa: “No scusa, questa è peggio di vecchia! Mi scuso ufficialmente con Katia Ricciarelli“

La frase di Katia Ricciarelli su Jessica Selassié

E in fondo non poteva non prenderla con ironia Katia Ricciarelli soprattutto dopo che si era fatta sfuggire a sua volta una piccola gaffe qualche momento prima.

Durante l’apertivo con tanto di musica, infatti, Jessica Selassié a un tratto si era alzata per andare a ballare e durante la performance e in sottofondo si sente la Ricciarelli dire: “Oh, che m*****a ragazzi!”