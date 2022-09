Francesca Michielin da bambina, i fan la riconoscono immediatamente: la foto sommersa di like e commenti.

Francesca Michielin ha da poco debuttato alla conduzione di X Factor 2022 e i fan più accaniti sono stati sorpresi da una foto che è apparsa sui social. Si tratta di uno scatto datato, che la ritrae quando era solo una bambina, precisamente nel suo primo giorno di scuola elementare.

Francesca Michielin da bambina

Cantante sulla cresta dell’onda da ben dieci anni, Francesca Michielin è oggi anche una conduttrice piuttosto apprezzata, Ha debuttato da poco al timone di X Factor 2022 e i fan l’hanno amata anche in questa nuova veste. Come se non bastasse, nelle ultime ore, il profilo Instagram di Spotify ha condiviso una foto che la ritrae quando era ancora una bambina. Neanche a dirlo, i seguaci più accaniti l’hanno riconosciuta subito, senza aver bisogno di alcun aiutino.

Com’è cambiata Francesca Michielin?

Nella foto condivisa da Spotify, Francesca è immortalata nel primo giorno di scuola elementare. E’ seduta al banco, con alle spalle la lavagna e indossa una t-shirt orsetto e una fascia azzurra tra i capelli. Lo sguardo è allegro, emozionato, e il sorriso è candidamente stampato sul suo volto. Oggi, la Michielin ha la medesima espressione di un tempo. E’ cambiata, certo, ma è impossibile guardare la foto e non riconoscerla.

La reazione dei fan alla foto da bambina

Considerando che Francesca ha debuttato nel mondo della musica ad X Factor, quando aveva soltanto 16 anni, è normale che oggi sia cambiata tanto. Da ragazzina si è trasformata in donna, una splendida donna. Non a caso, la foto che la ritrae quando era bambina ha riscosso un grande successo. Tra i commenti, si legge: “Mi sciogli” oppure “Ma sei uguale” o ancora “Sei una regina“.