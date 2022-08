Francesca Michielin sta per tornare sul palco di X Factor in qualità di conduttrice e non più di concorrente. Una gran bella novità nella sua già più che florida carriera, costellata di conquiste nel campo della musica. Ma a quanto pare i successi non sono solo lavorativi per la giovane cantante ultimamente.

Francesca Michielin: chi è il suo nuovo fidanzato?

Sembra che Francesca Michielin sia fortunata anche in amore. Pare infatti che abbia una nuova fiamma, di cui si sa ancora ben poco. La notizia è trapelata proprio grazie alla cantante stessa, che ha postato sul suo profilo Instagram alcune foto di questa estate in compagnia di un ragazzo. Sebbene quest’ultimo non si veda nitidamente (sempre di schiena o addirittura le due ombre affiancate riflesse sull’asfalto), Francesca Michielin ha taggato il profilo del giovane, svelandone quindi l’identità – una mossa inattesa, se si considera il suo desiderio di tenere un basso profilo sui tabloid per quanto concerne la vita amorosa e relazionale.

Il nome del giovane è Davide Spigarolo. Stando a quanto riportato dalla sua biografia sui social, si tratta di un laureato in Scienze Motorie, osteopata e personal trailer impiegato anche come coach nel gruppo Atletico Bassano. Non si sa molto altro sul suo conto al momento, sebbene si possa ipotizzare che sia coetaneo o di poco più grande rispetto a lei. E mentre i suoi followers lievitano inevitabilmente mossi dalla curiosità di seguire la sua storia con Francesca Michielin, le prime immagini dei due fanno già esultare i fan…

Francesca Michielin: le prime immagini con il nuovo fidanzato

Sia Francesca Michielin che Davide Spigarolo, infatti, hanno postato diverse immagini, dalle quali si intuisce che hanno trascorso un bel po’ di tempo insieme durante l’estate.

“So much for summer love and saying us”, ha scritto lui, condividendo una carrellata di immagini della loro vacanza in montagna all’Alpe di Siusi. Dalla stessa vacanza, anche la cantante ha estrapolato degli attimi da condividere con i suoi fan, con una didascalia che rimanda, con una modifica, alla canzone Davvero di Emma Marrone. Nel verso, Francesca ha sostituito la parola “mare” dell’originale con la parola “montagna”: “Non basterà settembre per dimentichere le montagne di cose che ci siamo detti.” Tant’è che la stessa Emma è accorsa a commentare il post con fare affettuoso: “Love you ogni giorno sempre di più”, ha infatti scritto a sostegno della collega e amica. Peccato non vederle insieme in quel di X Factor, quest’anno, considerato che sembrano più che affiatate…

Francesca Michielin è abbastanza riservata sulla sua vita privata, tant’è che le foto da lei condivise con il giovane sono molto cripitiche rispetto a quelle più esplicite del ragazzo. Non si sa neppure da quanto i due si frequentano, non essendoci scatti precedenti a questi che facciano sospettare qualcosa: magari, però, i ragazzi hanno scelto di tenere la cosa segreta fino al raggiungimento di una maggior stabilità del rapporto.

Per ora non ci resta che augurare il meglio alla nuova giovane coppia, che al momento appare più affiatata e e innamorata che mai. E chissà che queste nuove emozioni non ispirino alla cantante altri testi e brani di enorme successo come già accaduto in passato.