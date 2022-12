La personalità di Dargen D'Amico colpisce ancora: da un total look scuro e occhiali da sole, è passato a un total look viola oversize con scarpe extra bold

Anche la sedicesima edizione di X-Factor ha ufficialmente calato il sipario. Giovedì 8 dicembre 2022 è andata in onda l’ultima puntata direttamente dal Forum di Assago in provincia di Milano.

Tanta la musica, tanta la voglia di divertirsi e altrettanta la voglia di stupire, ognuno con la propria personalità.

Dargen D’Amico, in questo, è forse il più iconico: scopriamo i suoi look della serata.

I look di Dargen D’Amico alla finale di X-Factor 2022

Che Dargen D’Amico sia una personalità forte ed esuberante non c’erano dubbi. Il suo umorismo e la sua sottile ironia fanno di lui uno dei cantanti più iconici dell’ultimo periodo. I suoi compagni di avventura e di vita, gli occhiali da sole, non lo abbandonano mai: è raro vederlo senza davanti alle telecamere, ormai sono diventati parte della sua persona o meglio, della sua brand identity, obbiettivamente impeccabile.

Anche a X-Factor 2022 Dargen si è mostrato coerente in fatto di stile e di personalità; non ha mai sbagliato un outfit, non è mai andato contro la sua natura e ha sempre indossato gli occhiali da sole.

In occasione della finale dell’8 dicembre 2022, il giudice ha cambiato outfit un paio di volte, proprio come hanno fatto i suoi colleghi di tavolo. D’Amico è entrato al Forum di Assago con un completo elegante giacca-pantalone total black con collo pitonato, abbinato a una camicia bianca, a un paio di sneakers extra bold con lacci particolarissimi e all’immancabile occhiale da sole con montatura silver.

La domanda sorge spontanea: poteva osare un po’ di più? Avrebbe potuto lanciarsi sul colore e sbizzarrirsi almeno con gli occhiali da sole? Non si possono offrire valide risposte, ma si può notare che questa volta D’Amico ha scelto l’eleganza, forse per l’occasione speciale, forse per stupire, appunto.

Stupore che continua anche quando sale sul palco per esibirsi: il cantante ha infatti sfoggiato un secondo look, nettamente più originale del primo. Per l’esibizione, infatti, Dargen D’Amico ha optato per un total look con maxi piumino viola firmato GCDS. Tutto oversize, comprese le scarpe super spesse e massicce. Anche in questo caso gli occhiali da sole hanno contribuito al look e, per restare coerenti in fatto di brand identity, sono stati indossati anche da tutti i componenti della band alle sue spalle: chapeau!

Alla finale di X-Factor può succedere di tutto

La finale di X-Factor 2022 si è chiusa col botto: i quattro finalisti hanno dato ulteriore prova del loro talento manche dopo manche. A vincere il talent i Santi Francesi del team Rkomi: sorpresi ed emozionati, i due giovani ragazzi hanno conquistato il titolo tanto atteso, tra un abbraccio e una lacrima.

A stupire anche le esibizioni degli altri giudici: Rkomi e il suo medley dai mille mood, Fedez e il suo corpo per la prima volta non tatuato e i capelli biondo platino, Ambra e il suo revival anni ’90 con T’appartengo. La finale di X-Factor 2022 ha riempito il forum di Assago di tutto e di più: un’altra edizione si conclude, ma si aspetta con ansia la prossima, chiedendosi che cosa succederà.