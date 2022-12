Ambra Angiolini ha scelto un look scintillante per la finale di X-Factor, ma ha stupito tutti con la mise pop-sensuale portata sul palco

La finale di X-Factor 2022 è stata uno spettacolo incredibile, fatto di musica passata, musica contemporanea, luci, danza, voci e, naturalmente, anche moda.

Anche i giudici sono stati i protagonisti della serata, sia per quanto riguarda le loro singole esibizioni, sia per quanto riguarda l’elemento fashion.

Tra loro, infatti, l’unica giudice donna, Ambra Angiolini, ha letteralmente lasciato tutti a bocca aperta.

Ambra Angiolini alla finale di X-Factor 2022: l’outfit è brillante

Ambra Angiolini ha fatto parte del team giudici per la sedicesima edizione del talent; unico volto femminile dei quattro, Angiolini ha sempre sfoggiato look originali a ogni puntata. Sensuale, elegante e sempre molto frizzante, la giudice in occasione della finale di X-Factor 2022 ha deciso di puntare tutto sulla luminosità.

Giovedì 8 dicembre 2022, Ambra Angiolini ha fatto il suo ingresso al Forum di Assago in una mise elegantissima ed extra shiny. Per l’occasione, infatti, la giudice ha scelto un completo spezzato giacca-pantalone gessato scuro scintillante: rifiniture silver e decorazioni stellari lungo il collo della giacca. A completare il look, il pezzo forte: un top/reggiseno cosparso di strass argentati che lasciava scoperta parte della pancia. Insomma, Ambra Angiolini ha scelto sì l’eleganza e la semplicità nelle linee, ma ha comunque voluto arricchire l’outfit con qualcosa di insolito: il risultato? Impeccabile.

Il cambio outfit per l’esibizione: back to ’90s

Durante il corso della serata, tra un’esibizione e l’altra, i quattro giudici sono saliti a ruota per esibirsi a loro volta. Che dire di Ambra Angiolini? La giudice ha letteralmente infiammato il palco cantando la sua hit per eccellenza T’appartengo, singolo presentato nel 1994 a soli 17 anni nel programma cult Non è la Rai.

Angiolini è salita sul palco e ha dato vita a un vero e proprio spettacolo anni ’90 rivisitato in chiave moderna e, diciamolo, super sexy. La giudice ha sfoggiato per l’esibizione un secondo look: pantaloni neri lucidi a vita alta (con cerniera frontale silver in vista), camicia extra short total white, cravattino nero e l’immancabile pezzo shimmer del look, un reggiseno argentato cosparso di strass. Un outfit decisamente differente dall’originale del 1994, ma che rispecchia a pieno la maturità della donna che è oggi, consapevole di se stessa e pronta a fare vibrare tutto il forum sulle note di un pezzo evergreen.

L’esibizione ha scatenato sia il pubblico, sia i giudici: Fedez, Rkomi e Dargen D’Amico si sono lasciati trasportare dalla musica e dalla performance di Ambra, circondata da ballerini e ballerine e da una scenografia mozzafiato. Uno spettacolo incredibile, un momento attesissimo, tanto da essere diventato virale sui social nel giro di pochissimi secondi.

T’appartengo è un pezzo indistruttibile, amato da intere generazioni e Ambra Angiolini, in quella mise pop-sensuale portata sul palco di X-Factor 2022, ha letteralmente spaccato.

Lo aveva promesso e alla fine lo ha fatto davvero: “Se prometto poi mantengo” – così, ancora una volta, Ambra Angiolini è rimasta fedele al suo stesso testo.

Un’anima un po’ più ribelle, un po’ più rock e un po’ più sensuale: l’esibizione di Angiolini rimarrà probabilmente nella storia di X-Factor.