X-Factor 2022 ha calato il sipario: la finale del talent è avvenuta giovedì 8 dicembre 2022 con la vittoria ufficiale dei Santi Francesi. Tra la musica, le emozioni e la potente adrenalina, non è mancata la moda, altra protagonista assoluta della serata.

Fedez, in veste di giudice, ha scelto per l’occasione un look particolarissimo: scopriamolo.

Finale X-Factor 2022: il look di Fedez

Fedez ha fatto il suo ingresso al forum di Assago con un outfit decisamente inedito. Sicuramente a fare scalpore è stata la totale assenza di tatuaggi, che però era già stata annunciata dal rapper con il lancio del nuovo singolo Cristo di stato, uscito il 9 dicembre 2022 a mezzanotte, proprio durante il live di X-Factor.

Per l’occasione Fedez ha scelto un completo Gucci dalla trama sontuosa e dai riflessi brillanti. Il tutto è stato abbinato a una camicia rosa tenue e mocassini neri. Per non parlare del nuovo hair look biondo platino ed extra rasato: Fedez ha voluto osare, risultando elegante, alla moda e sempre iconico.

Fedez aveva anticipato il suo nuovo look su Instagram attraverso una serie di stories: “Ecco i miei nuovi capelli” – ha dichiarato il rapper, prontissimo per affrontare la finale del talent musicale e per fare conoscere a tutta Italia il suo nuovo singolo Cristo di stato, la cui copertina lo vede a petto nudo, senza tattoos, fiero di mostrare la cicatrice post operazione chirurgica e lotta contro il tumore.

Molti fan non si aspettavano un cambio di look così strong; abituati a vederlo con il corpo ricoperto da tatuaggi l’effetto “pulito” è stato per molti uno shock. Infatti, sui social non sono mancati commenti a riguardo, tra opinioni positive e opinioni, invece, un po’ dubbiose. Ad ogni modo, niente panico: Fedez non ha cancellato i suoi tatuaggi per sempre, li ha solo coperti temporaneamente per l’uscita del nuovo pezzo.

La finale di X-Factor 2022

Giovedì 8 dicembre 2022 è andata in onda la finalissima del talent musicale più amato d’Italia. X-Factor ha chiuso così l’edizione 2022 e lo ha fatto nel magico forum di Assago, in provincia di Milano. La serata, presentata da Francesca Michielin, ha visto calcare il palco sì i 4 finalisti, protagonisti assoluti dello show, ma ha accolto anche diversi ospiti, tra cui i Meduza e i Pinguini Tattici Nucleari.

La serata ha visto lo scorrere di tre manche: i duetti, il best of e naturalmente la finale. Tra una manche e l’altra, oltre agli ospiti sopra citati, ci sono state le esibizioni di tutte e quattro i giudici: Fedez, Rkomi, Dargen e Ambra.

Una serata all’insegna del divertimento e della musica, che il pubblico pare avere apprezzato moltissimo.

X-Factor 2022 si è conclusa così: i Tropea (team Ambra) hanno conquistato il quarto posto, Linda (team Fedez) ha conquistato il terzo posto, Beatrice Quinta (team Dargen) ha conquistato il secondo posto, mentre i Santi Francesi (team Rkomi) hanno raggiunto la vetta della classifica, vincendo ufficialmente il talent show. “Una vittoria inaspettata“, hanno detto loro emozionati e sorpresi, ma il pubblico già li ama e non vede l’ora di sentirli suonare.

X-Factor 2022 si chiude: al prossimo anno.