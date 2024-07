Moda Estate 2024: scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono gli abiti e gli accessori must have per essere di tendenza questa stagione.

Moda Estate 2024: gli abiti per essere di tendenza

Siamo ormai in piena estate e per molti di noi è quasi tempo di partire per le tanto agognate vacanze. Mare, montagna, borghi, l’importante è riuscire a staccare un pò dalla vita frenetica di tutti i giorni. Ma, quali sono gli abiti must have per essere di tendenza questa estate 2024? Cosa dicono le tendenze moda? Scopriamolo adesso insieme. Quest’estate basta avere un vestito, un top o una maglietta a stampa marina e si è subito cool! Esatto, le stampe a tema marino sono le assolute protagoniste di questa stagione come cavallucci marini, conchiglie e coralli. Ed ecco che un vestito, magari sui toni dell’azzurro e del blu, con sopra delle conchiglie diventa il vestito da sfoggiare in più occasioni durante questa stagione, per essere di tendenza. Anche i gioielli vanno in questa direzione, sì quindi ad esempio a charms a forma di conchiglie, perle e coralli.

Moda Estate 2024: gli accessori per essere di tendenza

Come abbiamo appena visto, quest’estate 2024 è all’insegna della stampa a tema marino. Per essere super cool quindi dobbiamo puntare su vestiti con sopra conchiglie, coralli, cavallucci marini. Per quanto invece riguarda gli accessori, di tendenza sono ad esempio le borse in paglia che, se ci pensate, sono quelle che si abbinano perfettamente con ad esempio un vestito azzurro a stampa marina. Anche il classico capello di panama, sempre super indossato in estate, quest’anno è davvero un accessorio must have.

Moda Estate 2024: tutte le tendenze

Ricapitolando, per essere di tendenza quest’estate 2024 basta aveva un capo che abbia stampe a tema marino. Quindi, se ancora non lo avete nel vostro armadio beh, è tempo di rimediare, prima che l’estate finisca! Ma vediamo adesso un attimo insieme quali sono, oltre a questa, tutte le maggiori tendenze moda estate 2024: