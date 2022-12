La sedicesima edizione di X-Factor si è conclusa. Giovedì 8 dicembre 2022 il talent show musicale più seguito di sempre ha calato il sipario e lo ha fatto sia con la musica, protagonista indiscussa, sia con la moda.

Lustrini, scintille, strass, pelle, petti nudi e chi più ne ha più ne metta; ne sa qualcosa anche Rkomi che, nelle vesti di giudice, ha sfoggiato per l’occasione un doppio look niente male.

Rkomi: l’outfit per la finale di X-Factor 2022

La finale di X-Factor 2022 ha dato libero sfogo alla moda, alle rivelazioni, alle personalità e alla voglia estrema di essere chi si vuole, petto nudo e non.

Lo sa bene Rkomi, che per l’occasione ha scelto un doppio outfit studiato ad hoc; uno per il ruolo di giudice, uno per l’esibizione. Rkomi infatti è entrato al forum di Assago in una mise particolare ma in perfetta linea con la sua personalità anni ’70: pantalone di pelle nera, texano nero, camicia bianca e giacca pitonata effetto silver translucido.

Insomma, ancora una volta il cantante ha voluto sottolineare la sua anima rock, un po’ nostalgica dei tempi passati, ma allo stesso tempo vibrante di sensualità.

Durante il corso della serata i quattro giudici hanno lasciato temporaneamente il loro ruolo “da talent” e sono saliti sul palco per dare spettacolo. Il turno di Rkomi è stato un ritorno alle origini, un salto netto al palco dell’Ariston quando, a Sanremo 2022, il cantante ha dato libero sfogo alla sua anima.

Quell’anima Rkomi l’ha riportata sul palco di X-Factor: un medley personale per diversi stati d’animo e, visivamente parlando, diversi strati di abiti. Un inizio introspettivo, una voce intima, un completo total black con camicia white sotto. Strato dopo strato, nota dopo nota, Rkomi si è lasciato trasportare dalle vibes di Insuperabile e lo ha voluto fare proprio come piace a lui: pantalone in pelle e petto nudo.

L’esibizione di Rkomi ha accolto il consenso di tutto il pubblico: l’anima, il cuore, il corpo. Rkomi è riuscito a coinvolgere chiunque e il palco si è infiammato di una passione estremamente tangibile.

Per Rkomi è stata una serata incredibile, oltre che emozionante. Effettivamente, se ben ci pensiamo, ha vinto un po’ anche lui la sedicesima edizione del talent; il suo gruppo, i Santi Francesi, hanno conquistato il primo posto, vincendo ufficialmente la sedicesima edizione di X-Factor 2022.

La finale di X-Factor 2022: vincitori, spettacolo e ritorni al passato

La finale di X-Factor 2022 non può che essere definita spettacolo allo stato più puro. Una serata ricca di emozioni, di grandi talenti e di voglia di fare ciò che si ama realmente: cantare. Ci hanno pensato i quattro finalisti in gara, ci hanno pensato i quattro giudici seduti al tavolo e ci ha pensato anche la conduttrice, Francesca Michielin, che nella manche “duetti” ha cantato proprio con i quattro cantanti in gara.

Ancora una volta la musica ha avuto la meglio e con essa la voglia di esprimere sè stessi: X-Factor 2022 si conclude, ma l’attesa per la nuova edizione si sta già facendo sentire.