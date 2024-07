Cosa indossare per assistere a un concerto? Tutto sui look da concerti.

Look da concerti: come ci si veste per assistere a un concerto? Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, cosa si può indossare e cosa invece no.

Look da concerti: cosa indossare e cosa no

La musica è parte integrante della vita di tutti noi e poter assistere a un concerto dei propri artisti o gruppi preferiti è spesso in cima alla lista dei nostri desideri. Al giorno d’oggi poi di concerti ce ne sono davvero tantissimi, in particolare durante l’estate, tra stadi, festival, concerti in piazza. La domanda che però molte di noi si pongono prima di assistere a un concerto è: come mi vesto? Diciamo che esistono diversi look da concerto, tutto dipende molto da chi stiamo andando ad ascoltare, che genere di musica fa e soprattutto dalla location. Oggi è di super tendenza vestirsi come le star che andiamo ad ascoltare, un esempio può essere Taylor Swift e il suo ormai famoso corpetto. Indossarne uno simile per assistere a un suo concerto è senza dubbio una scelta super cool. Stessa cosa si può dire per Annalisa, per assistere a un suo concerto sì a micro pants e chiodo di pelle. E poi non possono mancate le t-short quote, celebri quelle ad esempio dei Coldpaly, perfette da indossare a un loro concerto. Per quanto invece riguarda cosa sarebbe meglio non indossare, anche in questo caso dipende molto dal concerto e dalla location, però diciamo che in generale evitare magari i tacchi a spillo. Durante un concerto si balla, si canta, perché torturarsi i piedi e soffrire? Le scarpe quindi devono essere il più comode possibile! Ma adesso andiamo a vedere più genericamente come vestirsi a un concerto all’aperto e a uno al chiuso.

Look da concerti: come vestirsi a un concerto all’aperto

L’estate è la stagione dei concerti, tra festival, concerti in piazza e negli stadi. Ma, come vestirsi? La parola d’ordine è comodità, soprattutto per quanto riguarda la scelta della calzatura. Ma vediamo insieme qualche esempio di outfit:

Shorts : un paio di pantaloncini è la scelta perfetta per un concerto all’aperto, che sia in piazza o allo stadio, o in mezzo a un prato. Sopra sì a top e t-shirt, ma non dimenticatevi di portarvi dietro una giacchetta per il dopo concerto.

: un paio di pantaloncini è la scelta perfetta per un concerto all’aperto, che sia in piazza o allo stadio, o in mezzo a un prato. Sopra sì a top e t-shirt, ma non dimenticatevi di portarvi dietro una giacchetta per il dopo concerto. Vestito : indossare un vestito a un concerto non è certo da escludere, magari evitare vestiti troppo attillati che potrebbero farvi sudare troppo. Sì ad esempio a un vestito midi abbinato a un paio di ballerine o sandali bassi.

: indossare un vestito a un concerto non è certo da escludere, magari evitare vestiti troppo attillati che potrebbero farvi sudare troppo. Sì ad esempio a un vestito midi abbinato a un paio di ballerine o sandali bassi. Sneakers: sono le scarpe più consigliate per assistere a un concerto all’aperto, comode e facilmente abbinabili.

In estate il tempo è un pò pazzerello, quindi ricordatevi di portarvi dietro nello zainetto un ombrello pieghevole o un impermeabile, per essere pronte nel caso in cui si mettesse improvvisamente a piovere!

Look da concerti: come vestirsi a un concerto al chiuso

Per un concerto al chiuso le cose cambiano, se il concerto è a teatro si deve optare per un abbigliamento adatto al luogo, quindi più elegante. In questo caso vanno bene anche i tacchi, anche perché si rimane seduti. In un palazzetto invece il consiglio è di vestirsi a cipolla, così potete togliere e mettere nel caso abbiate caldo o freddo. Sì a jeans, magliette, felpe e ai piedi un paio di sneakers.