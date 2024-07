Evitare l’effetto yo yo: cosa fare per non riprendere peso

Riprendere il peso dopo una dieta o regime dimagrante è una paura molto comune in coloro che cominciano un percorso di lotta ai chili di troppo. Si va così incontro al classico effetto yo yo che preoccupa molti, ma che è possibile evitare adottando giuste regole e accorgimenti che mostriamo qui per non riprendere più i chili persi.

Evitare l’effetto yo yo

Nel momento in cui il proprio percorso di dimagrimento termina, molte donne vanno incontro alla paura di riprendere il peso che faticosamente hanno perso con rinunce e sacrifici. Temono, infatti, il classico effetto yo yo, termine con il quale si identifica la perdita e ripresa del peso corporeo soprattutto se si seguono regimi ipocalorici.

Ci sono infatti dei regimi alimentari che aiutano a perdere rapidamente i chili in eccesso, ma, terminato il periodo di dieta ferrea, si teme di ingrassare di nuovo con l’ago della bilancia che sale e scende arrivando così a perdere fiducia in sé stesse. Le diete ipocaloriche modificano il metabolismo ma non sempre sono considerate efficaci.

Con l’effetto yo yo che si può verificare in determinati soggetti, il peso tende a essere uguale o anche in alcuni casi, addirittura superiore al periodo iniziale di dimagrimento. Chi riesce a perdere peso rapidamente introducendo poche calorie nel proprio percorso di dimagrimento non può evitare questo effetto per cui si tende a ingrassare.

Evitare l’effetto yo yo: regole

Per evitare quindi l’effetto yo yo riuscendo così a dimagrire nel modo e nei tempi giusti, è necessario seguire alcune regole e accorgimenti. Prima di tutto, è di fondamentale importanza il supporto di un nutrizionista che ha il compito di valutare sia il proprio introito e apporto calorico, ma anche scegliere un regime indicato per il proprio dispendio energetico.

In secondo luogo, sarebbe meglio evitare tutte quelle diete fai da te che sicuramente non aiutano e che promettono dimagrimenti rapidi con vari effetti collaterali e controindicazioni. Non bisogna pensare che per dimagrire occorre saltare i pasti. Si tratta di un errore da non fare mai in quanto si corre il rischio opposto, di ingrassare e di abbuffarsi.

Cambiare il proprio regime alimentare, quindi aggiungere i giusti nutrienti permette di dare un tocco diverso alla dieta evitando così il fastidioso effetto yo yo. Sono adatti poi alimenti ricchi di fibre e a basso contenuto di zuccheri semplici. Quindi sì al consumo di cereali, di legumi e di diversi ortaggi.

Gli alimenti devono avere un basso contenuto di grassi saturi aumentando però il consumo di cibi che contengono grassi polinsaturi e monoinsaturi. Per questa ragione no al consumo di zuccheri e bevande gassate, sì invece al pesce almeno tre volte a settimana, frutta e verdura, compresa una sana idratazione che espelle le tossine e aiuta ad evitare questo effetto.

Evitare l’effetto yo yo: integratore dimagrante

