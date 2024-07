Scottature: ecco come fare per proteggersi dal sole.

Come proteggersi dalle scottature questa estate? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Scottature: come proteggersi questa estate

Per tanti di noi sta finalmente arrivando il momento di partire per le tanto agognate vacanze estive. Che sia mare o montagna, il sole in questa stagione può facilmente portare a scottature. Ma, come fare per proteggersi? Vediamolo adesso insieme. Fermo restando l’importanza di non stare al sole nelle ore più calde della giornata, al fine di evitare scottature, e anche altri problemi, è fondamentale spalmare sul corpo la crema solare adatta al proprio fototipo, e applicarla ogni 2 o 3 ore. La crema solare va applicata anche nel caso in cui decidiate di truccarvi. L’ideale sarebbe sceglierne una che abbia un SPF di almeno 30. Oltre alle scottature, la prolungata esposizione al sole può portare alla comparsa delle rughe, alla perdita di turgore ed elasticità della pelle e, purtroppo, può anche essere causa di tumore della pelle. Quindi, se volete evitare le scottature e volete proteggere la vostra pelle dai danni dei raggi UV la soluzione è quella di applicare la crema solare, unita al non restare comunque per troppe ore sdraiati al sole.

Scottature: come prendersi cura della pelle in estate

Non esporsi al sole nelle ore più calde e applicare sul corpo la crema solare sono basilari per proteggersi dalle scottature. Però, la pelle, va comunque preparata quando si va ad esempio al mare, al fine proprio di proteggerla da effetti indesiderati. Vediamo adesso cosa fare per prendersi cura della propria pelle in estate:

Detersione : fondamentale, soprattutto la sera, lavare bene viso e corpo al fine di rimuovere la crema solare e eventuale trucco.

: fondamentale, soprattutto la sera, lavare bene viso e corpo al fine di rimuovere la crema solare e eventuale trucco. Esfoliazione: durante la stagione estiva la nostra pelle è molto più stressata rispetto alle altre stagioni, per questo è fondamentale l’esfoliazione. Almeno una volta a settimana fate uno scrub al fine di eliminare le cellule morte.

durante la stagione estiva la nostra pelle è molto più stressata rispetto alle altre stagioni, per questo è fondamentale l’esfoliazione. Almeno una volta a settimana fate uno scrub al fine di eliminare le cellule morte. Idratazione : la pelle deve essere sempre ben idratata. Usate quindi delle creme super idratanti ma dalla texture leggera. Se avete preso il sole al posto della crema idratante spalmate su tutto il corpo un doposole.

: la pelle deve essere sempre ben idratata. Usate quindi delle creme super idratanti ma dalla texture leggera. Se avete preso il sole al posto della crema idratante spalmate su tutto il corpo un doposole. Maschera: almeno un volta a settimana è consigliabile fare una maschera per il viso, in estate consigliate soprattutto quelle idratanti.

almeno un volta a settimana è consigliabile fare una maschera per il viso, in estate consigliate soprattutto quelle idratanti. Alimentazione: Consumare tanta frutta e tanta verdura, in particolare di colore rosso e arancione, come per esempio peperoni, melone, carote, ciliegie, pesce e pomodori, perché sono tutti alimenti ricchi di betacarotene. Ottimi anche kiwi, mirtilli e prugne.

Consumare tanta frutta e tanta verdura, in particolare di colore rosso e arancione, come per esempio peperoni, melone, carote, ciliegie, pesce e pomodori, perché sono tutti alimenti ricchi di betacarotene. Ottimi anche kiwi, mirtilli e prugne. Acqua: fondamentale in ogni stagione, ma in estate ancora di più. Il consiglio è di bere almeno due litri di acqua al giorno.

Scottature: e se usassimo le creme abbronzanti?

Se avete la pelle sensibile e anche con la crema solare andate comunque incontro a scottature, la soluzione può essere nell’applicare la crema abbronzante. Di cosa si tratta? Si tratta di un cosmetico formulato per donare alla pelle un aspetto abbronzato, senza dove ricorrere all’esposizione ai raggi solari che, come abbiamo appena visto, non fa bene alla pelle se troppo prolungata. La crema abbronzante è quindi un’ottima soluzione per non scottarsi ma apparire comunque abbronzate!