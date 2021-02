A marzo 2021 ci sono numerose uscite sulla piattaforma di streaming Disney Plus: dai film di animazione alle serie tv, passando per il nuovo servizio Star e il suo ampio catalogo di proposte.

Disney Plus: le uscite di marzo 2021

Sicuramente tra le novità da non perdere del catalogo di marzo di Disney Plus c’è il film animato Raya e l’ultimo drago. La produzione doveva uscire prima nelle sale cinematografiche e poi in streaming, ma causa Covid il primo step è saltato. Raya e l’ultimo drago ha come protagonista una giovane eroina asiatica che deve affrontare una coraggiosa avventura. Il film sarà disponibile sulla piattaforma di streaming a partire dal 5 marzo.

Il 12 marzo è invece in arrivo il documentario firmato National Geographic Documentary Films, intitolato La mia sfida: cambiare il mondo. Il documentario, diretto dai registi Cristina Costantini e Darren Foster, si focalizza sulla vita di cinque studenti che provengono da parti diverse del mondo e che competono con le loro ricerche per il Global Student Entrepreneur Awards.

Si conclude poi, con l’ultimo episodio in uscita il 5 marzo sulla piattaforma Disney +, la serie tv WandaVision. Per gli appassionati del genere però non c’è da preoccuparsi, perché il 19 marzo inizierà una nuova serie tv dell’universo Marvel: The Falcon & the Winter Soldier con gli attori Anthony Mackie e Sebastian Stan.

Star: novità nel catalogo marzo 2021

Star è la novità di Disney Plus, un servizio dedicato ad un target più adulto e con serie tv e film internazionali, disponibile già dal 23 febbraio. Numerose le novità in uscita a marzo su Star. Per quanto riguarda i film ci sono: La favorita con Olivia Colman e Emma Stone, in uscita il 5 marzo così come Grand Budapest Hotel di Wes Anderson e Wild di Jean Marc Vallé; il 19 marzo invece saranno disponibili Il braccio violento della legge con Gene Hackman e Conan il barbaro con Arnold Schwarzenegger. Il cigno nero, capolavoro di Darren Aronofsky con Natalie Portman sarà su Star dal 29 marzo insieme all’iconico Romeo+Giulietta con Leonardo DiCaprio.

Tra le serie tv in catalogo ci saranno invece numerose produzioni originali Star: DollFace disponibile dal 4 marzo e Filthy Rich – Ricchi e colpevoli dal 12 marzo; Next disponibile dal 19 marzo e L’amore ai tempi del Corona dal 26 marzo. Oltre a questi, altre serie tv da non perdere sono Quantico; The Catch e The Resident, che è possibile vedere rispettivamente dal 12 e dal 19 marzo.