Dopo i bagordi di dicembre dedicato alle festività e a perdere in chili in eccesso che si sono accumulati a gennaio, il mese di febbraio sta per giungere. Il modo migliore per accoglierlo è seguire la dieta di febbraio per tornare in forma e recuperare le energie in vista della primavera e della bella stagione. Vediamo come seguirla e cosa mangiare.

Dieta di febbraio

Il mese di febbraio sta per giungere e con la primavera che sta per avvicinarsi, complice anche le belle giornate di sole, bisogna cominciare a pensare a un regime che aiuti a disintossicarsi, depurare l’organismo in modo da essere in forma per mostrare un po’ più pelle. La dieta di febbraio ha proprio questo scopo: eliminare le tossine, asciugare il fisico per essere splendide e in formissima.

Il mese di febbraio è molto particolare perché il corpo è come se andasse in transizione. Nonostante faccia ancora freddo, le giornate cominciano ad allungarsi e si ha maggiore voglia di stare all’aria aperta, magari facendo una passeggiata. Durante questo periodo, complice le basse temperature, molte sentono il bisogno di consumare cibi ricchi di calorie per scaldarsi.

Consumando cibi ricchi di calorie e pieni di grassi, si accumulano i chili in eccesso che soltanto la dieta di febbraio può riuscire a far perdere. Con questo regime alimentare, per il quale è sempre consigliato il parere di un esperto del settore, riuscirete a dimagrire e tornare in forma per la bella stagione.

Un regime di questo tipo aiuta ad accelerare il metabolismo, eliminare le tossine e dimagrire in modo da essere pronte per marzo, magari per qualche gita fuori porta al lago o al mare cominciando a mostrare la propria perfetta forma fisica.

Dieta di febbraio: cosa mangiare

Per riuscire in questo intento e riuscire a perdere peso in modo giusto, la cosa buona è sfruttare tutti i cibi di stagione in modo che la dieta di febbraio apporti i benefici migliori per la vostra forma fisica. Sono tantissimi gli alimenti che potete mangiare per accelerare il metabolismo. Le verdure a foglia verde, come cavoli e cavoletti di Bruxelles, sono l’ideale per eliminare le tossine in eccesso migliorando anche il tratto intestinale.

Consumate anche vari spinaci e cavolfiori preferibilmente al vapore oppure in insalata conditi con un pizzico di olio extravergine d’oliva o succo di limone. Sono consigliati anche la lattuga, l’indivia, le erbette, da consumare prima dei pasti in modo da migliorare la funzionalità del fegato e dello stomaco.

Non appena la fame si fa sentire, potete addentare qualche snack evitando quelli confezionati che sono ricchi di grassi, ma puntando su verdure croccanti, come carote, radicchio o anche i finocchi che vi saziano. Nella dieta di febbraio non possono mancare i crauti, il topinambur, le coste, la rapa, i carciofi che danno gusto ai vostri piatti.

Fate il pieno di frutta: dai kiwi ai mandarini sino alle arance e ai pompelmi, ricchi di vitamina C che combattono il sistema immunitario e i malanni tipici del periodo. Le mele e le pere sono il giusto snack per la merenda. Il pesce, quale sogliola, sgombro, si consiglia di consumarlo almeno due volte a settimana. Un frullato di frutta e uno yogurt bianco sono l’ideale per la colazione e anche per la merenda.



