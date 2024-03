Il total crunch aiuta a mantenersi in forma in casa: ecco gli esercizi e gli attrezzi più venduti.

Per allenarsi e stare in forma in questo periodo in cui le palestre sono chiuse, gli esercizi di total crunch sono la cosa migliore. Ecco quali fare per avere un fisico asciutto e i prodotti migliori che ci offre il web.

Total crunch

Il total crunch è un attrezzo ginnico che potete usare a casa per allenarvi e stare in forma. Uno strumento che si utilizza per dimagrire e perdere peso, ma anche per tonificare il corpo. I movimenti sono molto facili ed è uno strumento alla portata di chiunque, a patto che gli esercizi vengano eseguiti nel modo giusto. Basta semplicemente afferrare il manubrio, tirare il corpo con le braccia e spingere con le gambe: in questo modo ottiene la posizione corretta. Per tornare alla posizione di partenza bisogna raddrizzare le braccia e piegare le ginocchia.

Per ottenere risultati importanti, bisogna, come avviene per ogni allenamento ed esercizio, essere costanti e regolari. Per le donne che vogliono tonificare e rassodare il corpo in prossimità della prova costume, si consiglia un programma con vari sovraccarichi in modo da potenziare ogni muscolo e zona.

Potete anche usarlo come strumento aerobico in modo d’alternarlo alla corsa e alla bicicletta per fare maggiori esercizi e coinvolgere tutti i muscoli. Un aiuto valido per coloro che vogliono rimettersi in forma, anche se si consiglia di associare una buona alimentazione all’attività fisica: solo in questo modo si possono ottenere maggiori benefici e risultati utili.

Inoltre, è uno strumento molto comune e diffuso in coloro che vogliono installare una palestra in casa. Così facendo, infatti, ci si può allenare in qualunque momento. Molto facile da usare, efficace e non particolarmente ingombrante, quindi potete anche riporlo quando non lo usate.

Total crunch: esercizi a casa

Un attrezzo ginnico molto efficace e utile per mantenersi in forma, oltre che tonificare il corpo, ma anche per eliminare i chili in eccesso. Sono vari gli esercizi che si possono fare e ognuno è utile non solo per gambe e braccia, ma anche per scolpire i glutei e gli addominali.

Per ottenere risultati duraturi e vantaggiosi, bisogna dedicare almeno mezz’ora al giorno a total crunch. Molto facile da usare, non necessita di un esperto o professionista del settore. Per allenare i glutei e i dorsali, bisogna tenere ben salda la presa al manubrio esercitando la pressione con le gambe. Le ginocchia si piegano e le braccia sono ben distese. Per i glutei e gli arti inferiori, bisogna puntare i piedi sul pedale inferiore sfruttando l’impugnatura aperta.

Gli esercizi di total crunch si possono svolgere tre giorni a settimana seguendo questo programma di allenamento:

Lunedì: allenate la parte superiore del corpo, quindi spalle, braccia e dorso usando i pedali superiori e l’impugnatura deve essere prona. Nella seconda parte dell’esercizio, bisogna adottare una impugnatura supina per allenare in modo efficace le braccia

Mercoledì: per gambe e glutei l’impugnatura deve essere ben aperta e si usano i pedali inferiori

Venerdì: gambe e braccia insieme con i pedali superiori e l’impugnatura prona.

Un programma semplice, che consente di verificare i risultati e il ritmo di allenamento.

Total crunch Amazon

Per allenarvi a casa, oltre agli esercizi da fare, ecco alcuni modelli di total crunch. Cliccando sulla foto è possibile visualizzare alcuni articoli. Ecco una breve descrizioni di alcuni modelli tra quelli maggiormente ordinati dal noto e-commerce.

Ffitness total power body crunch: permette di eseguire vari esercizi per avere glutei tonici e sodi, assottigliare il girovita, modellare il corpo e migliorare la postura. Si possono fare esercizi per le gambe, squat, schiena e anche addominali. Dispone di un monitor per verificare le calorie bruciate, i piegamenti e anche il tempo. Si può chiudere con facilità e non ingombra. Si tratta del prodotto maggiormente venduto.

Total crunch evolution palestra completa: per allenarsi a casa in totale libertà. Si tratta di un attrezzo con cyclette incorporata, molto resistente e robusto. Permette di coinvolgere tutti i muscoli del corpo. Tonifica e aumenta la massa muscolare grazie alla regolazione d’intensità. Si può usare anche mentre guardate la televisione e occupa poco spazio. Dona ottimi risultati e si consiglia di usarlo con costanza.

Total crunch Abdo fitness: combina vari tipi di esercizi, tra cui spinta delle gambe, squat, schiena e addominali insieme all’attività cardio. Brucia fino a 50 calorie al giorno. Molto leggero e pieghevole, è facile sia da riporre che da trasportare. Ideale per qualsiasi tipo di livello. Possono usarlo sia uomini che donne. Supporta fino a 100 kg. Aumenta la massa muscolare e permette di stare in forma.

