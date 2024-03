Secondo le ultime voci le condizioni di salute di Kate Middleton non convincerebbero il principe Harry, che pare sia molto preoccupato per la cognata. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Kate Middleton, le condizioni di salute non convincono Harry

Nell’ultimo periodo si sono rincorse davvero tante voci sulla royal family e soprattutto sulle reali condizioni della principessa del Galles, Kate Middleton, operata lo scorso mese di gennaio. Ancora non si hanno notizie certe circa il motivo di tale intervento all’addome, anche se gli ultimi rumors parlano di ileostomia. Da allora le teorie sulle condizioni di salute di Kate sono state davvero tante, alcune davvero assurde, soprattutto dopo la pubblicazione della foto ritoccata di Kate assieme ai figli in occasione della festa della mamma in Inghilterra. A essere preoccupato di tutto ciò pare essere soprattutto il principe Harry che, secondo alcune voci, sarebbe seriamente preoccupato per tutta l’attenzione mediatica nei confronti della cognata. Una fonte ha infatti rivelato a Page Six che Harry sarebbe molto turbato per via dei titoli sui giornali che hanno ipotizzato che ci sia un complotto attorno alla sparizione di Kate dalla vita pubblica: “qualsiasi accenno di scandalo è falso“, avrebbe detto Harry. Oltre a ciò, Harry e Meghan, attraverso un loro portavoce, hanno fatto sapere che non hanno mai fatto alcun commento relativo alla foto ritoccata apparsa sui social, ovvero “Meghan non avrebbe mai fatto un errore di questo genere, ha una attenzione pazzesca per i dettagli”. La frase in questione, fanno sapere i duchi di Sussex, non è mai stata pronunciata da loro. C’è da sottolineare che, prima della rottura tra Harry e la famiglia reale, tra lui e la cognata i rapporti erano ottimi, tanto che Harry aveva definito Kate come la sorella maggiore che non aveva mai avuto, a testimonianza dell’affetto che c’era e che, nonostante tutto, molto probabilmente c’è ancora.

Kate Middleton avvistata in un negozio con William

Probabilmente fino a quando Kate Middleton non tornerà alla vita pubblica o non farà dichiarazioni in merito alla sua malattia, continueranno a nascere teorie cospirazioniste, basta vedere cosa è accaduto dopo che la principessa del Galles è stata avvistata mentre usciva da un negozio a Windsor assieme a William. In tanti, troppi, hanno subito pensato che in realtà Kate non fosse la vera Kate, ma una sosia o addirittura la presunta amante del principe, Rose Hanbury, che secondo altri è addirittura incinta di William. C’è chi pensava che questo avvistamento, con tanto di video, potesse finalmente mettere fine alle polemiche e ai dubbi, ma ciò nonostante non è andata così, e i rumors circa le reali condizioni della moglie dell’erede al trono non fanno che aumentare. Pare inoltre che la principessa sia stata avvistata nuovamente allo stesso negozio. Cosa diranno adesso? Staremo a vedere.

