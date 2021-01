Per perdere peso in modo sano e corretto, bisogna seguire un regime alimentare che sia bilanciato e ben equilibrato e che faccia bene, non solo al fisico, ma anche alla salute in genere. Ecco quale dieta per dimagrire seguire e l’integratore d’abbinare.

Dieta per dimagrire

Per riuscire a eliminare i chili in eccesso, è importante iniziare a togliere alcuni alimenti dalla propria dieta. Sono tutti quei cibi ritenuti pieni di grassi e dannosi che non aiutano la linea. Nella dieta per dimagrire bisogna seguire alcuni suggerimenti e trucchi ai fini del dimagrimento. La costanza e la forza di volontà insieme a degli alimenti adatti e poco calorici sono sicuramente il segreto di una ottima forma fisica.

Per questa ragione è consigliabile farsi seguire da un esperto del settore in modo da capire quale sia il regime dietetico maggiormente adatto per voi e il vostro stile di vita. Infine, bisogna aggiungere molta più frutta e verdura che sono ricche di fibre e aiutano a dimagrire. Bere almeno 2 litri di acqua naturale al giorno aiuta a depurare l’organismo e disintossicarlo da tutte le scorie e le tossine in eccesso.

Consumate i carboidrati riducendo le porzioni e mangiate alimenti integrali come la pasta o il pane. Si consiglia di aumentare il consumo di legumi, carne soprattutto bianca come pollo e tacchino cercando di limitare la rossa e mangiare anche del pesce, magari al cartoccio o alla griglia. La cosa importante è non saltare mai i pasti cercando di mangiare un po’ di tutto, ma rispettando e limitando le quantità.

Non dimenticate di associare a una alimentazione sana e attenta anche dell’attività fisica in modo da perdere peso più rapidamente e facilmente. Una passeggiata nel parco o un po’ di esercizio fisico possono aiutare tantissimi e darvi ottimi risultati nella dieta per dimagrire.

Dieta per dimagrire: la migliore del 2021

Sono tantissimi i regimi dietetici che vi aiutano a perdere peso e tornare in forma, ma la dieta per dimagrire migliore dell’anno, appena cominciato, è sicuramente la mediterranea che si conferma quella più salutare e con i maggiori benefici per l’organismo. In base a uno studio che è stato stilato, è considerata la migliore per una serie di parametri, quali facilità nel seguirla, i macro nutrienti e anche i vantaggi per ogni apparato e sistema.

Al secondo posto della classifica stilata da US News & World Report, si classifica la dieta Dash seguita dalla flexiteriana. Sono tre regimi alimentari che fanno bene, non solo per il fisico, ma anche per il pianeta. Entrambe queste diete puntano su cibi salutari, quali frutta e verdura, legumi, ecc. Sono alimenti che fanno parte della dieta per dimagrire, ma che aiutano anche a migliorare altri aspetti della salute.

La dieta mediterranea – come già detto – è considerata la migliore in quanto ricca di tantissimi alimenti tipici del Mediterraneo, quali la frutta e la verdura, ma anche i legumi, l’olio d’oliva, sino ad arrivare ai latticini che bisogna consumare sempre con moderazione. Inoltre, secondo gli esperti fa molto bene in quanto potete combinare insieme i vari alimenti. Le verdure si possono consumare sia crude che cotte, minestroni, zuppe che sicuramente fanno bene, soprattutto in questo periodo dell’anno.

La dieta Dash è perfetta per chi soffre d’ipertensione dal momento che permette di consumare alimenti che abbiano un ridotto apporto di sodio, grassi e zuccheri. Molto simile alla mediterranea per certi aspetti, ma non esclude nessun alimento. Una dieta per dimagrire che aiuta a stare in forma, ma anche a controllare il livello della pressione. La dieta flexitariana si basa sul consumo principale di alimenti quali frutta e verdura, carne escludendo la carne. Una dieta del genere predilige i prodotti bio e a chilometro zero permettendo di vivere più a lungo e bene.

Il miglior integratore dimagrante

Alla dieta per dimagrire e a tutti i suoi benefici, come è stato succitato, si consiglia di associare un buon integratore che permetta di coadiuvare i vari risultati. Tra i tanti, il migliore che si trova in commercio è Spirulina Fit, raccomandato sia dagli esperti, ma anche dai consumatori come si può leggere sul sito ufficiale del prodotto stesso.

Un integratore di origine italiana della linea Natural Fit che combatte la fame nervosa, brucia i grassi anche a riposo. In aggiunta, favorisce anche il processo metabolico aiutando nell’assimilazione digestiva. Permette di tenere sotto controlla fame riducendo la sazietà. Per chi volesse ordinarlo dal sito, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Un integratore che si basa su elementi assolutamente naturali tant’è vero che non hanno controindicazioni o effetti collaterali dal momento che sono:

Alga spirulina: un prodotto che dà il nome all’integratore stesso e aiuta a stimolare il metabolismo bloccando la produzione delle cellule adipose

un prodotto che dà il nome all’integratore stesso e aiuta a stimolare il metabolismo bloccando la produzione delle cellule adipose Gymnema: stimola il processo metabolico di carboidrati e lipidi riducendo il senso di fame

stimola il processo metabolico di carboidrati e lipidi riducendo il senso di fame Fosfato di calcio: ingrediente che rafforza i componenti degli altri ingredienti prendendosi cura della pelle, i tendini e le ossa.

Gli esperti raccomandano di assumerne due compresse subito dopo i pasti insieme a un bicchiere d’acqua per attaccare i cumuli di grassi.

Un prodotto come Spirulina Fit non è acquistabile nei siti di e-commerce o negozi fisici, ma soltanto tramite il sito ufficiale dal momento che è originale ed esclusivo. Basta collegarsi al sito, compilare il form con i propri dati e inviarlo. L’integratore è in promozione al costo di 4 confezioni per 49 € con la spedizione gratuita. Potete pagarlo tramite Paypal, carta di credito o in contanti al corriere alla consegna stessa.