Le concelear lips sono un trend 2000s che sta letteralmente spopolando sui social: ma come si realizzano queste splendide labbra ombré, con la complicità di un semplice correttore? Lo vediamo insieme in questo articolo.

Concelear lips, il trend 2000s che tutte dovremmo provare

La tendenza del correttore sulle labbra: come usarla e quali sono i pro e i contro?

Il correttore è un prodotto cosmetico utilizzato per coprire le imperfezioni del viso, come le occhiaie, le discromie e le macchie. Negli ultimi anni, il correttore è stato utilizzato anche per creare effetti speciali sul trucco, come il contouring.

Una nuova tendenza che sta prendendo piede, e che trae ispirazione delle tendenze make up dei primi anni 2000, è proprio l’utilizzo del correttore sulle labbra.

Questa tecnica può essere utilizzata per creare diversi effetti, come:

applicando il correttore sul contorno delle labbra, si crea un contrasto con il colore del rossetto, che fa apparire le labbra più grandi e voluminose. Un effetto opaco: applicando il correttore sull’intera superficie delle labbra, si crea una base uniforme per il rossetto, che risulta più opaco e duraturo.

applicando il correttore sull’intera superficie delle labbra, si crea una base uniforme per il rossetto, che risulta più opaco e duraturo. Un effetto matte: applicando il correttore sulle labbra, si crea un effetto opaco e matte, che può essere utilizzato anche senza rossetto.

Concelear lips, come si realizzano?

E adesso che abbiamo conosciuto meglio questa tendenza, scopriamo anche meglio come si realizza.

Utilizzate sempre un prodotto fluido o cremoso.

Applicate il correttore con un pennello o con le dita.

Sfumate bene il correttore per evitare che si creino linee o segni.

Applicate sempre una crema idratante sulle labbra prima di utilizzare il correttore, per evitare che le labbra si secchino.

Il consiglio più importante: per seguire la tendenza 2000s, ma al tempo stesso ottenere un effetto assolutamente moderno, usate una matita contorno labbra color nude o rosa antico. E sopra al vostro correttore, fate risplendere le labbra con un crystal gloss, altro must have degli anni ‘2000.

Quali sono i pro e i contro di un trend come le concelear lips?

Il correttore sulle labbra può comportare alcuni vantaggi e alcuni svantaggi.

Vediamo quindi, prima di tutto i vantaggi di questo genere di trend:

Può creare diversi effetti sul trucco: rimpolpante, opaco, matte.

Può aiutare a far durare più a lungo il rossetto.

Può essere utilizzato per correggere imperfezioni sulle labbra, come macchie o cicatrici.

Può ridefinire il contorno delle labbra, e farle anche apparire più turgide e piene.

Se abbinato al gloss, l’effetto di questo make up è anche ringiovanente.

Ma quali potrebbero invece essere gli svantaggi?

Un make del genere, di certo può seccare le labbra.

Il correttore può essere difficile da sfumare.

Il correttore sulle labbra, applicato con la tecnica delle concealer è una tecnica versatile che può essere utilizzata per creare diversi effetti sul trucco. È importante utilizzare un prodotto di qualità e applicarlo correttamente, per evitare che le labbra si secchino o che il correttore sia difficile da sfumare.

Un consiglio? Il correttore non dovrebbe mai essere troppo chiaro: dovrebbe invece corrispondere ad almeno 1 sottotono più scuro rispetto alla vostra shade solita. In questo modo, di certo, riuscirete a risparmiarvi l’effetto “statua di cera”, scegliendo invece un effetto schiarente ed illuminante.

