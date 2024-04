Sul popolare social di TikTok sta spopolando una nuova tendenza make up, ovvero il boyfriend blush. Di cosa si tratta? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Tendenze trucco primavera 2024: il boyfriend blush spopola su TikTok

Negli ultimi giorni sta diventando sempre più virale su TikTok un nuovo trend, ovvero il boyfriend blush. Ma, in che cosa consiste? In poche parole è una via di mezzo tra lo stile retrò e il classico look da passerella. A rilanciare questo trend è stata la make up artist Mallory Rosses, che ha proprio detto che si tratta di una tendenza ciclica che è tornata di moda proprio ora: “il termine boyfriend blush non è nuovo, non me lo sono inventato io. Ho sentito parlare di questa tendenza anni fa, e oggi è dappertutto nell’alta moda, sulle passerelle, nei look editoriali.” Questo trend trucco consiste nel dare maggiore risalto alle guance e agli zigomi, che diventeranno quindi i veri protagonisti di ogni look. Solitamente si dà sempre più importanza a occhi e labbra, ma ecco che le cose stanno cambiando, portando quindi guance e zigomi al centro della scena. In pratica le guance appariranno più colorate nei punti dove di solito si arrossisce quando si è imbarazzate o affaticate. Mallory Rosses tira addirittura in causa due personaggi molto noti, ovvero il Principe William e il Principe Harry: “pensate a un giovane principe, come William e Harry. Entrambi hanno quel rossore che dal centro delle guance scende verso la mascella. Sembra giovanile, sportivo. Sembra il rossore del fidanzato.” Ma vediamo adesso insieme come fare per realizzare il boyfriend blush.

Come realizzare il boyfriend blush

Come abbiamo appena visto, sta spopolando sul popolare social di TikTok una nuova tendenza trucco, ovvero il boyfriend blush, che mira a mettere in risalto le guance e gli zigomi, proprio come se si stesse arrossendo. Se volete anche voi provare a realizzare il boyfriend blush, vediamo insieme come fare. Innanzitutto è bene dire che il boyfriend blush si adatta a qualsiasi forma del viso, rotondo, ovale, a triangolo, a diamante e così via. L’obiettivo è quello di rendere le guance più ‘rosse’, aggiungendo il blush proprio dove si è soliti arrossire, quando si è magari imbarazzati o quando si è affaticati. Il blush quindi va applicato partendo dal centro dello zigomo al fine di creare un effetto sfumato verso l’alto, fino ad arrivare all’orecchio. Inoltre va sfumato anche verso l’esterno e verso la mascella. In questo modo è proprio come se si stesse sempre arrossendo, rendendo così il proprio look dolce e romantico. Bisogna però stare attenti a non esagerare con la quantità del prodotto, oltre che adattare la stesura del blush alla propria struttura ossea, altrimenti si rischia di ottenere un effetto poco naturale. Bene, cosa state aspettando a provare il boyfriend blush?

