Scopriamo insieme come fare una ragnatela sul viso per un trucco Halloween semplice e veloce. Si tratta di un’idea facile per essere truccate alla perfezione durante la notte delle streghe, anche senza un abito a tema.

Ragnatela sul viso per Halloween: un trucco semplice e veloce

Halloween è arrivato ed è il momento di pensare ad un trucco semplice e veloce per un make-up degno della notte delle streghe. Il make-up può essere all’altezza della situazione anche senza abiti a tema, a seconda della scelta che vogliamo fare. Il trucco più semplice ma anche ad effetto che si può sfoggiare nella serata del 31 ottobre è sicuramente una bella ragnatela sul volto, decorata in modo facile e veloce, ma davvero perfetta. Solitamente la ragnatela si realizza intorno agli occhi, ma ovviamente può essere fatta anche in altre zone del viso, a seconda delle preferenze. Realizzare una ragnatela per Halloween intorno agli occhi è la soluzione più femminile e anche più ad effetto, per un look misterioso che dona anche uno sguardo più profondo. Il trucco è perfetto sia per le bambine che per le donne adulte, che possono anche osare un po’ di più, con matite occhi, eye-liner e altri disegni.



Come fare una ragnatela per Halloween: la guida per un trucco super semplice

Come realizzare il make-up con la ragnatela per Halloween in modo semplice e veloce? Il metodo consigliato è di truccare prima gli occhi, scegliendo possibilmente uno smokey eyes dai toni scuri e poi tracciare con l’eye-liner o la matita nera delle linee a raggiera, che partono dalla parte inferiore e dall’angolo esterno dell’occhio, procedendo per qualche centimetro. Le linee devono poi essere unite, in modo da riuscire a realizzare il classico reticolo della ragnatela. In alternativa si può fare un make-up diverso, usando un matitone per occhi nero per cerchiare lo sguardo, mentre con un eye-liner bianco si possono tracciare le righe per la realizzazione della ragnatela. In base ai propri gusti personali si possono aggiungere dettagli per completare il disegno. In tutti e due i casi si può decidere di impreziosire la ragnatela con dei cristalli, da applicare con la colla per ciglia finte sulla pelle. Questo make-up può essere realizzato su un occhio solo oppure su tutti e due. Dall’angolo esterno, infine, si può disegnare una linea a filo di piombo con un piccolo ragnetto all’estremità, magari leggermente coperto da uno strato di colla per ciglia finte e uno di glitter argentato o dorato. In questo modo riuscirete ad avere uno sguardo profondo, con un tocco brillante che renderà il vostro viso perfetto per la festa di Halloween, anche se deciderete di non indossare abiti a tema.

