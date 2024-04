Belen Rodriguez ha lanciato la sua prima linea di make up, ovvero Soy Rebeya. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Soy Rebeya, Belen Rodriguez lancia la sua prima linea beauty

La showgirl argentina Belen Rodriguez si aggiunge alle tante caleb che hanno lanciato, nel corso degli anni, una propria linea beauty. Negli ultimi mese Belen è stata super impegnata e ora finalmente ne scopiamo il motivo. L’ex conduttrice di “Tu Si Que Vales” ha infatti lanciato la sua prima linea di make up, Soy Rebeya, che in italiano si può tradurre con “sono stra-bella“. Ma ecco le parole di Belen nel video lancio della sua prima linea beauty: “Soy Rebeya. Lascio libera la mia fiamma, assecondo la mia libertà. Bellezza che puoi vedere, che puoi toccare, che puoi sentire, magnetica. Soy Rebeya. Mirame, sono la nuova era del make up. Libera, dove le regole le faccio io e non ho paura di farmi guardare. Rebeya è beauty libre.” Belen ha confessato che il make up è sempre stato un settore da lei molto amato e che oggi può finalmente dire che il suo sogno è diventato realtà. Ci è voluto del tempo ma la showgirl argentina voleva che tutto potesse essere perfetto.

La prima linea make up di Belen Rodriguez

Come abbiamo appena visto, la showgirl argentina Belen Rodriguez ha lanciato la sua prima linea di make up, Soy Rebeya, una linea pensata affinché ogni persona sia libera di esprimere la propria bellezza individuale grazie a una serie di prodotti che ora andremo insieme a vedere. Per il momento i prodotti della prima linea di make up di Belen, Soy Rebeya, sono cinque:

Il mascara Flama Libre.

Flama Libre. L ‘illuminante Luz Libre.

Luz Libre. Il lip gloss Baile Libre.

Baile Libre. Il correttore opaco Sueño Libre, nelle tonalità chiaro, medio e scuro.

Sueño Libre, nelle tonalità chiaro, medio e scuro. Il double lip liner Canto Libre, nelle tonalità nude, rosso e cioccolato. Da una parte è rossetto dalla lunga tenuta e dall’effetto matte, dall’altra è matita per definire il contorno delle labbra.

I nomi come avete visto sono in spagnolo e a ognuno di loro non manca il termine libertà. Per quanto riguarda il packaging, abbiamo ad esempio la silhouette di un corpo femminile sia per il rossetto che per il mascara. Per quanto invece riguarda i prezzi, si va dai 26,90 euro ai 39,90 euro.

Infine ecco cosa ha detto Belen Rodriguez intervistata da Pambianco News: “il brand Rebeya nasce da un mio desiderio importante e profondo di avere un brand di make up. Lo paragono al mio primo amore che è la televisione e per me il make up è allo stesso livello che vuol dire molto alto. Inizialmente vogliamo diventare un brand affermato nel make up, ma quando saremo pronti mi piacerebbe allargare Rebeya anche alla cura del viso, alla cura del corpo e perché no anche ai capelli.”

