Guida di stile per la Primavera 2024: ecco come abbinare jeans e ballerine. 5 outfit da copiare subito!

La Primavera 2024 è arrivata, e con lei anche le calzature più in voga della stagione: le ballerine. Scopri come abbinarle ai tuoi jeans preferiti per sfoggiare un look comodo, versatile ed estremamente cool.

5 outfit per abbinare ballerine e jeans nella Primavera 2024

Le ballerine: un’icona di stile che ha suscitato amore e odio nel tempo. Per molte di noi, sono rimaste solo un ricordo di quelle scarpe che le nostre mamme ci facevano indossare da bambine. Ma ora le cose sono cambiate: le ballerine sono tornate protagoniste assolute tra le tendenze di stagione. Complice il successo del balletcore, estetica che richiama l’immaginario del mondo della danza. Sia nei modelli classici senza tacco con fiocchetti romantici, che in versioni più audaci come quelle borchiate o a rete, le ballerine sono ormai considerate un must have. Ecco, però, che arriva la fatidica domanda: come indossarle in questa stagione?. La risposta arriva direttamente dalle fashion addicted, che suggeriscono di abbinare le ballerine con i jeans. Gli intramontabili pantaloni in denim, sempre presenti nel guardaroba di ogni donna, si rivelano la combinazione perfetta con le calzature più trendy del momento. Ecco 5 idee outfit da copiare subito:

Outfit casual e rilassato Camicia oversize, jeans a gamba larga e ballerine nere. Un look casual e rilassato che unisce eleganza senza tempo e comodità.

Outfit casual chic Maglia con stampa fantasiosa, blazer nero, jeans con risvolto e ballerine con punta a contrasto. Un look casual chic da indossare in qualsiasi occasione.

Outfit sportivo Se desideri un look più sportivo, puoi abbinare le tue ballerine con una felpa nera o una maglia oversize e dei jeans svasati.

Outfit raffinato Queste calzature sono ideali da indossare anche in ufficio, per una giornata di lavoro. Opta per una giacca bianca con cintura gioiello, jeans a gamba dritta e ballerine con tacchetto basso.

Outfit sensuale Top brillante, camicetta lasciata aperta, jeans skinny e ballerine borchiate. Completa il look con accessori minimalisti e una borsetta a tracolla. Per un look sensuale da sfoggiare in una serata speciale.

Che si tratti di eventi informali o formali, l’accoppiata jeans e ballerine offre una vasta varietà di scelta, adattandosi ad ogni occasione, stile e personalità. Dunque, cosa aspetti? E’ il momento di sfoggiare i tuoi jeans preferiti e di aggiungere un paio di ballerine al tuo guardaroba per creare look unici da indossare in questa Primavera 2024.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Le scarpe di tendenza per la primavera-estate 2024 da indossare ad aprile | DonneMagazine.it

Spopola la tendenza della giacca con le frange: i modelli | DonneMagazine.it