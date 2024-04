Sei stanca dei soliti colori e vuoi osare con il trucco? Allora non c’è momento migliore della Primavera per sperimentare! Questa stagione è l’occasione perfetta per sfoggiare colori allegri e vivaci. Scopri come valorizzare il tuo sguardo con la nuance di tendenza del 2024: il blu.

L’ombretto blu è la nuova tendenza del 2024

Ammettiamolo, tutte noi abbiamo almeno un ombretto blu dimenticato in fondo al cassetto, senza sapere come utilizzarlo al meglio. Ma è arrivato il momento di dargli nuova vita, perché il blu è ufficialmente il colore di tendenza del 2024. Questa nuance vibrante e magnetica, con le sue mille sfumature, può essere adattata a diversi stili di make up e occasioni. Inoltre, grazie alla sua versatilità, è ideale sia per un look da giorno fresco e luminoso, che per un look da sera più intenso e seducente.

L’ombretto blu è la nuova tendenza del 2024: a chi sta bene

Ma a chi sta bene? La risposta è molto semplice: a tutte! Basta scegliere la sfumatura giusta. Se hai gli occhi azzurri, l’ombretto blu può essere un’ottima scelta per mettere in risalto il colore dei tuoi occhi. Opta per tonalità di blu chiare come l’azzurro o il turchese. Se desideri un look più audace, scegli sfumature più intense come il blu navy o il blu elettrico. Per gli occhi verdi, l’ombretto blu può creare un contrasto molto affascinante. Scegli tonalità più scure come il blu notte o il blu petrolio per valorizzare maggiormente lo sguardo. Gli occhi marroni sono versatili e si adattano bene a diverse tonalità di blu. Puoi sperimentare nuance calde come il blu oltremare o il blu cobalto, oppure puoi utilizzare delle sfumature più delicate. Se invece hai gli occhi neri, opta per tonalità di blu più intense come il blu notte per creare un contrasto davvero magnetico.

L’ombretto blu è la nuova tendenza del 2024: come portarlo

Anche per quanto riguarda come portarlo, le possibilità sono infinite. Uno dei modi più classici per utilizzare l’ombretto blu è creare uno smokey eyes intenso. Un’alternativa più semplice ma altrettanto d’impatto è utilizzare l’ombretto blu come eyeliner. Se desideri invece un look più delicato, puoi optare per una leggera sfumatura di ombretto blu. Qualunque make up tu scelga, ricorda sempre di sfumare bene l’ombretto per un risultato naturale e di applicare una base per ombretto per far durare il trucco più a lungo. Dunque, cosa aspetti? Recupera subito quel magnifico ombretto blu dimenticato in fondo al cassetto e divertiti a creare look unici!

