Il colore perfetto per l’Autunno 2023 è il beurre brunette, ovvero il castano burro. È una tendenza che sfuma perfettamente i capelli grigi anche sulle basi più scure, un castano naturale che dona un effetto unico.

Capelli castani, il beurre brunette – castano burro – è il colore perfetto per l’Autunno 2023

Il colore capelli perfetto per l’Autunno 2023 è il beurre brunette, un castano naturale dal basso mantenimento, a sottotono freddo, in grado di esaltare ogni base, anche quelle più scure, rendendo perfino meno evidenti i primi capelli grigi. È sicuramente il colore ideale per la nuova stagione, per tutte le donne con capelli castani che hanno bisogno di dare un tocco in più. A caratterizzare la colorazione sono le schiariture delicate di diversa intensità che consentono di dare maggiore tridimensionalità alla chioma, mantenendola sempre luminosa e dark nello stesso tempo. Il nome di questo colore è stato dato dall’hairstylist Tom Smith, già inventore del castano expensive brunette e del cowgirl copper, come riportato da Io Donna. Il castano burro è caratterizzato da schiariture molto delicate, di varia intensità, quasi sempre a sottotono freddo, quasi impalpabili, che riescono a donare un effetto davvero unico, mantenendo la chioma luminosa ma donando anche qualche tocco di stile dark davvero meraviglioso. Un colore che si adatta perfettamente alla stagione fredda e che può portare una ventata d’aria fresca e di novità per tutte le donne che hanno voglia di cambiare, ma senza esagerare.

Beurre brunette, la soluzione per nascondere i capelli grigi: cura e mantenimento a casa

Come spiegato da Tom Smith a Glamour UK, questa colorazione non va né verso il ramato né verso il biondo, ma rimane molto fedele a tutte le sfumature più scure e intense, riuscendo a creare delle schiariture fredde che permettono di dare vita ad una sfumatura graduale della chioma. Il vantaggio più grande del beurre brunette è la capacità di fondersi perfettamente con i capelli grigi naturali, riuscendo a mascherare e nascondere la loro presenza. Questo colore riesce a lavorare in armonia con i cambiamenti naturali della chioma, come ha specificato l’esperto, aggiungendo leggerezza e un effetto tridimensionale alla chioma. È fondamentale creare un effetto degradé morbido e delicato, concentrandosi in modo particolare sulle ciocche frontali più chiare intorno al viso e rendendole sempre meno evidenti, andando in alto verso le radici. In questo modo si va ad evitare anche il problema della ricrescita. Per prendersi cura di questo colore in casa è importante usare prodotti che ne preservano la luminosità ed evitano che la tinta vada via o si rovini. Prima di tutto per mantenere il colore bisogna usare gloss e tonalizzanti, che eviteranno la comparsa di sfumature rosse o aranciate. È importante anche una routine della detersione casalinga, con prodotti per la cura che preservino la luminosità del colore freddo. È importante seguire questi consigli degli esperti per riuscire a non rovinare il colore scelto, già in tendenza per questo autunno.

GLI ARTICOLI PIÙ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT: