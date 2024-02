Ecco alcune idee per un make up d'effetto.

Siete alla ricerca di un make up naturale e luminoso? Siete nel posto giusto, all’interno di questo articolo vedremo insieme alcune idee per un look d’effetto.

Make up naturale e luminoso: idee per un look d’effetto

I trucchi molto elaborati sono certo belli da vedere ma anche molto lunghi e difficili da realizzare. Per chi non ha troppo tempo a disposizione può puntare sul trucco naturale, che in realtà può davvero essere di grande effetto. Anzi, al giorno d’oggi, sono tante le donne che se devono scegliere preferiscono comunque puntare su un trucco semplice, fresco e luminoso, un trucco naturale. Un trucco che riesca comunque a nascondere i difetti ma senza creare troppo l’effetto maschera, e un trucco che sia allo stesso tempo veloce da realizzare. L’effetto di un trucco naturale è quindi leggero, ma è in grado di valorizzare il viso pur rimanendo quasi invisibile. Il tutto grazie al gioco di luci e ombre. Inoltre il trucco naturale è perfetto per il giorno ma anche per la sera e, perché no, per le occasioni speciali. Vediamo adesso insieme alcune idee:

Make up Nude: il trucco nude è in grado di esaltare la vostra bellezza naturale, l’importante è non esagerare con il prodotto, ad esempio applicare sul viso uno strato molto leggero di BB Cream o di fondotinta. Una base infatti darà l’effetto opposto a quello che volete. Dopo di che utilizzate un ombretto luminoso, possibilmente sui toni del marrone, poi eyeliner o matita marrone, mascara e infine un rossetto nude.

il trucco nude è in grado di esaltare la vostra bellezza naturale, l’importante è non esagerare con il prodotto, ad esempio applicare sul viso uno strato molto leggero di BB Cream o di fondotinta. Una base infatti darà l’effetto opposto a quello che volete. Dopo di che utilizzate un ombretto luminoso, possibilmente sui toni del marrone, poi eyeliner o matita marrone, mascara e infine un rossetto nude. Trucco occhi naturale: per realizzare un trucco occhi naturale il consiglio è quello di puntare su ombretti satinati che siano quindi in grado di levigare la palpebra. Da evitare invece i finish metallizzati o ai glitter, che non sono gli alleati vincenti per un trucco naturale.

Consigli per realizzare un trucco naturale

Come abbiamo appena visto, non è necessario realizzare un trucco troppo elaborato per ottenere un look d’effetto. Un make up naturale e luminoso è perfetto per ogni occasione, è in grado di nascondere le imperfezioni ma allo stesso tempo non appesantisce troppo il viso. Vediamo adesso insieme alcuni consigli per realizzare un trucco naturale e luminoso perfetto:

Prima di procedere con il make up, ricordatevi di pulire e idratare il viso.

Applicate un primer al fine di mantenere saldo il trucco, soprattutto sulle palpebre e sulle labbra.

al fine di mantenere saldo il trucco, soprattutto sulle palpebre e sulle labbra. Per un trucco naturale, se si ha la pelle uniforme non è necessario utilizzare il fondotinta o il correttore.

Al contrario, ricordatevi di scegliere il fondotinta o il correttore dello stesso tono della pelle , proprio per ricreare l’effetto naturale.

, proprio per ricreare l’effetto naturale. Ricordarsi, per qualsiasi tipo di make up, di utilizzare gli strumenti corretti, come pennelli o applicatori.

Pulite sempre i pennelli e gli applicatori almeno ogni settimana.

Questi sono quindi alcuni consigli per realizzare un trucco naturale e luminoso perfetto. Siete pronte per provare?

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Make up e trucchi: come fare decluttering per liberarsi delle cose inutili

Cos’è la BB Cream anti età? Trucchetti per un miglior utilizzo