Siete alla ricerca di un trucco fresco e luminoso per la Primavera 2024? Il make up di tendenza è senza dubbio quello di Hailey Bieber.

Se siete vere appassionate del beauty, questo articolo fa al caso vostro. A svelarci l’ultima tendenza per la Primavera 2024 in fatto di make up è Hailey Bieber, con il suo trucco rosato e luminoso!

Il make up preferito di Hailey Bieber per la Primavera 2024

A soli 25 anni, Hailey Bieber incarna una vera e propria icona: tutto ciò che fa, diventa tendenza. Se cercate in rete il suo nome, sicuramente vi uscirà: “modella statunitense”. Tuttavia, è molto di più. Magnate della bellezza, imprenditrice di successo, in breve tempo ha creato un impero nel settore con il suo brand di skincare Rhode. E da brava guru del beauty, recentemente ha condiviso con i suoi followers i suoi spring favorities: rituali di cura, manicure del momento, ed ovviamente il suo make up preferito.

Come realizzare il make up preferito di Hailey Bieber per la Primavera 2024

Ma vediamo insieme di cosa si tratta e come realizzarlo. Pochi passaggi, veloci ed efficaci, per un trucco delicato e romantico, dove le tonalità del rosa regnano sovrane. Una palette di colori tenui e femminili che si fondono armoniosamente, creando un look fresco e luminoso che incarna l’eleganza senza sforzo ed esalta la bellezza naturale. Dopo una profonda skincare, Hailey Bieber applica il glazing milk, un prodotto idratante ed ultra leggero della sua nuova collezione, in grado di regalare un tocco di luminosità istantanea alla pelle. Continua poi con un blush rosato liquido su labbra e guance, per un aspetto radioso e vivace. Infine, aggiunge delle lentiggini marroni sul naso. Versatile e semplice, questo trucco è perfetto da sfoggiare in ogni occasione. Sia di giorno che di sera, sia per una passeggiata in città, che per una giornata in ufficio o per una serata speciale. Si sa, con il suo brand, Hailey Bieber ha reso l’effetto glossy il suo marchio di fabbrica. Dunque, per ricreare al meglio il suo trucco, consigliamo di utilizzare prodotti liquidi, garantendo così un risultato leggero e luminoso. Se siete curiose di scoprire ulteriori dettagli, sugli account social di Hailey Bieber e del suo brand Rhode, troverete numerosi video e post che svelano i segreti del suo trucco.

