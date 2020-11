Ormai il Black friday è alle porte: in questo venerdì speciale, troviamo offerte su veramente qualsiasi cosa, dall’abbigliamento all’arredo, dalla tecnologia fino agli accessori casa. Ma quest’anno, sono iniziate anche un po’ prima. Infatti, molti brand e aziende hanno deciso di regalare codici promozionali e sconti ai clienti.

Interessante, no? Ovviamente, come in ogni cosa, bisogna fare attenzione a quello che si compra: ecco qui di seguito le regole per risparmiare veramente con il black friday.

Black friday: le regole per risparmiare

Vi siete già segnati la data ufficiale, ovvero venerdì 27 novembre? Non dimenticatevi anche del Cyber Monday, il lunedì seguente al Black friday dedicato ad altre tantissime offerte. Come abbiamo detto prima, gli sconti sono già iniziati e dureranno per tutto il weekend.

Così potremo avere più tempo a disposizione per scegliere tutto quello che ci piace e ci serve. Di solito, però, il tempo non è mai abbastanza per poter decidere con tranquillità. Ecco perché vi proponiamo qui di seguito dei consigli utili e delle semplici regole per gustarvi al meglio questo giorno:

Selezionate per tempo

La prima regola da seguire alla lettera è quella di selezionare con cura e con largo anticipo i vostri prodotti preferiti.

Cercate una borsa? O un accessorio beauty? E ancora, un nuovo smartphone? La soluzione per averli è salvare le pagine dei diversi siti nei preferiti. Così una volta arrivato il fatidico giorno, non perderete tempo a cercarli e procederete subito con l’acquisto. E non vi preoccupate nemmeno se inizialmente selezionerete tantissime cose: potrete sempre ridurre la vostra lista più tardi!



Organizzatevi

Come fare a selezionare tutti i favourites in poco tempo? Organizzandosi. Non riducetevi all’ultimo momento per scegliere e selezionare, né tanto meno cinque minuti prima di un meeting o prima di preparare la cena. Dedicateci un momento libero che sia solo occupato da quello. Sarete anche voi più predisposti e più rilassati mentalmente nel capire cosa vi piace e cosa vi serve realmente.

Confrontate vari siti

Avete sì selezionato i vostri preferiti? Avete fatto bene, ma un’altra cosa da fare in questi casi è confrontare diverse opzioni. Infatti, molti brand e molti siti propongono soluzioni veramente similari che differenziano l’una dall’altra per il prezzo. Magari alcuni fanno sconti maggiori rispetto ad altri: come fare a saperlo? Ritagliatevi del tempo per monitorare i siti e i relativi prezzi, e poi scegliete.

Comprate!

Ultima regola, forse la più interessante e divertente, è quella di comprare. Se ritenete che il prodotto sia un vero e proprio affare e che abbia uno sconto più che soddisfacente, allora procedete con l’acquisto. Non pensateci nemmeno tanto, anche perché se no poi finirete con il ripensarci e non comprare nulla. E poi ormai, Natale è alle porte: quindi, quale miglior soluzione se non scegliere i regali con le promozioni del black friday?