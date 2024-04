Quanto costa la camicia a righe di Charlene di Monaco? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Camicia a righe, quanto costa quella di Charlene di Monaco? Il prezzo

Con l’arrivo della primavera uno dei capi maggiormente indossati è senza ombra di dubbio la camicia. Elegante, comoda, versatile, è in assoluto il capo must have della stagione. La moglie di Andrea II di Monaco, Charlene, ne ha recentemente indossata una a righe, che si presta a essere la camicia perfetta per la primavera 2024. Per l’esattezza si tratta della camicia a righe Polo Ralph Lauren. Le righe sono verticali bianche e blu, la camicia è realizzata in cotone e, per quanto riguarda il prezzo, è di 180 euro.

Come abbinare la camicia a righe indossata da Charlene di Monaco

Come abbiamo appena visto, Charlene di Monaco ha indossato una camicia a righe bianche e blu in occasione dell’ultimo giorno del torneo di tennis Rolex Monte Carlo Masters. La principessa ha indossato questa camicia a righe verticali blu e bianche abbinata a un balzer doppiopetto di colore blu navy sempre firmato Ralph Lauren, dal costo di 3.400 euro, un paio di pantaloni bianchi e ai piedi un paio di décolleté a punta dal tacco basso. Questo quindi è stato il look scelto da Charlene. La camicia a righe è, come detto, il capo must have della primavera 2024 e può essere abbinato in tanti modi diversi. Per un look più casual, potete ad esempio indossare questa camicia abbinata a un paio di jeans baggy e ai piedi un paio di ballerine, che sono la calzatura dell’anno. Per un look più elegante, ecco che è perfetta per essere abbinata a un paio di pantaloni bianchi, come ha fatto Charlene. Infine per una giornata calda, potete abbinare la camicia a un paio di shorts bianchi e ai piedi un paio di sandali.

Dove comprare la camicia a righe come quella indossata da Charlene di Monaco

Se volete anche voi una camicia a righe come quella indossata da Charlene di Monaco, vediamo adesso insieme dove potete trovarne di simili:

Stradivarius: qui potete trovare la camicia in popeline con tasca, con colletto a revers e maniche lunghe con bottone. Dettaglio di tasca su un lato, orlo arrotondato e chiusura con bottoni sulla parte anteriore. Il costo di questa camicia a righe è di 17,99 euro.

qui potete trovare la camicia in popeline con tasca, con colletto a revers e maniche lunghe con bottone. Dettaglio di tasca su un lato, orlo arrotondato e chiusura con bottoni sulla parte anteriore. Il costo di questa camicia a righe è di Oysho: qui potete trovare la camicia manica manica lunga a righe 100 % cotone. Con taschino e chiusura con bottoni. Il costo di questa camicia è di 59,99 euro .

qui potete trovare la camicia manica manica lunga a righe 100 % cotone. Con taschino e chiusura con bottoni. Il costo di questa camicia è di . Zalando: qui invece potete trovare proprio la camicia a righe Polo di Ralph Lauren in quattro colori diversi, ora in promozione a 104,99 euro.

Cosa state aspettando quindi per comprare una di queste camicie a righe, perfette per la primavera 2024?

