Come mettere la crema colorata sul viso senza fare macchie? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Crema colorata per il viso: cos’è e a cosa serve

Le creme colorate sono utilizzate da noi donne soprattutto con l’arrivo della bella stagione e in particolare nel periodo estivo. Sono infatti perfette per tutte coloro che col caldo preferiscono non utilizzare il classico fondotinta ma vogliono comunque applicare sul viso qualcosa al fine da nascondere eventuali imperfezioni e dare maggiore uniformità all’incarnato, oltre che dargli un effetto più naturale. La crema colorata certamente nasconde meno le imperfezioni rispetto a un fondotinta, però evita, soprattutto con il caldo, di sentire il viso appesantito. Le creme infatti sono infatti più leggere oltre che più idratanti. In poche parole utilizzando una crema colorata si ottiene maggiore idratazione e un colorito più sano e uniforme. Le creme colorate sono composte da pigmenti colorati uniti a una base cremosa, per questo sono molto leggere sulla pelle. Ma vediamo adesso insieme come fare per applicare nella maniera corretta la crema colorata sul viso evitando che si formino macchie.

Come mettere la crema colorata sul viso senza fare macchie

Come abbiamo appena visto, la crema colorata è perfetta da applicare sul viso soprattutto in estate, poiché, a differenza di un normale fondotinta, è più leggera e offre maggiore idratazione alla nostra pelle. Ma, come si applica correttamente la crema colorata sul viso? Innanzitutto la crema colorata va applicata sia sul viso ma anche sul collo, al fine di rendere il tutto più omogeneo. Se avete la pelle grassa, potete applicare direttamente sul viso con le mani la crema colorata, distribuendola in maniera omogena in tutto il viso. In questo caso basta la crema colorata, non serve applicare prima una crema idratante, in quanto basta l’idratazione della crema colorata. Nel caso in cui abbiate invece la pelle secca, prima di applicare sul viso la crema colorata il consiglio è quello di spalmare un prodotto idratante. Anche qui la crema va distribuita in maniera omogena sua tutto il viso e collo, insomma come si fa col classico. Se non volete usare le mani, potete utilizzare la spugnetta per fondotinta, mentre è meglio evitare l’utilizzo dei pennelli.

Per quanto riguarda le tipologie di creme colorate, abbiamo:

BB Cream: si tratta di un balsamo a media coprenza ad azione idratante, ottimo per minimizzare le imperfezioni. Ottimo da utilizzare soprattutto per chi ha la pelle secca.

si tratta di un balsamo a media coprenza ad azione idratante, ottimo per minimizzare le imperfezioni. Ottimo da utilizzare soprattutto per chi ha la pelle secca. CC Cream: questa crema si concentra sul miglioramento dell’incarnato, minimizzando macchie, discromie e piccole imperfezioni. Ottima da utilizzare soprattutto per chi ha la pelle grassa e impura, poiché ha una formula molto leggera.

Insomma, la crema colorata è quindi una perfetta alleata dell’estate per noi donne, una valida alternativa al fondotinta, più leggera e idratante. E voi, ne avete già comprata una per essere pronte per questa estate?

