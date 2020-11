Ormai manca davvero poco: sia gli utenti online che i clienti possono dare il via alla folle corsa ai regali natalizi. Il Black Friday 2020 sta per arrivare con tantissime offerte e promozioni in ogni settore. Ecco quando inizia e come accaparrarsi gli sconti sugli articoli.

Black Friday 2020

Lo shopping sfrenato e folle ai regali di Natale sta per arrivare. Il Black Friday 2020 sta per giungere. Si tratta di un evento, una iniziativa che ha preso piede negli Stati Uniti d’America e comincia dopo il Giorno del Ringraziamento. Quest’anno cade il 27 novembre e sono già in tantissimi coloro che sono pronti a invadere negozi, centri commerciali, ma anche siti di e-commerce per scegliere quale dono comprare approfittando di una marea di sconti e promozioni su ogni articolo.

Per la precisione, il Black Friday 2020 comincia esattamente alla mezzanotte del 26 novembre in modo d’approfittare fin da subito di diverse promozioni e offerte. Per approfittare di ogni occasione senza lasciarvi sfuggire nulla, cercate di prepararvi in anticipo. Se avete alcune idee riguardo a regali, oggetti o anche casalinghi che pensate possano esservi utili, cominciate a fare una lista in modo da capire cosa vi serve e confrontare i vari prezzi per capire quanto state risparmiando.

Gli sconti sono molto convenienti, ma le scorte sono limitate, per questa ragione è consigliabile affrettarsi per trovare quel determinato prodotto o pensierino di Natale. Si tratta di una iniziativa che, sebbene sia nata in America, è di grande successo in tutto il mondo, Italia compresa. Durante il Black Friday 2020, ci sono offerte e promozioni su qualsiasi settore: dall’abbigliamento al beauty passando per il giardinaggio, ma anche la cucina e la casa con una serie di prodotti davvero utili, compreso i mobili, i profumi e le scarpe passando per i ibri.

Il Black Friday non si esaurisce nella giornata del venerdì, ma prosegue anche nel weekend del 28 e 29 novembre con tantissime altre offerte e prezzi scontati su tantissimi articoli. Inoltre, il lunedì 30 continua con il Cyber Monday, ovvero la giornata dedicata agli sconti e offerte sul settore informatico, quindi cuffie, laptop, cellulari di ultima generazione, ma anche videogiochi, e molto altro.

Sono tantissimi i negozi fisici e non solo che aderiscono a questa iniziativa: da MediaWorld a Unieuro, sino a Euronics, Trony, ma anche Amazon, Yoox, per quanto riguarda l’abbigliamento e il settore della moda, passando per Trony, Apple, Rinascente, ecc. Potete approfittare di promozioni anche su Arcaplanet, il mondo per i vostri animali, ma anche Bottega Verde, Sephora sino a Ryanair per i viaggi e biglietti aerei.

I prodotti maggiormente venduti e acquistati l’anno scorso durante il Black Friday sono stati l’aspirapolvere, l’impastatrice planetaria, ma anche gli articoli sulla smart home, quindi i vari Alexa, Amazon Echo, ecc. Insomma, il Black Friday 2020 si preannuncio ricco di tantissimi articoli e prodotti di cui approfittare per i vostri doni natalizi e non solo.

Black Friday 2020: offerte casa e cucina

Di seguito vi segnaliamo le migliori dieci offerte del black friday dedicate a casa e cucina. Cliccando sulla foto è possibile verificare tutte le promozioni relative sulla piattaforma.

1)Polti Vaporetto SV460

Una scopa a vapore del noto marchio polti Vaporetto che facilita le faccende domestiche eliminando il 99,9% di virus e batteri che si insinuano un po’ ovunque. Ha una doppia funzione: sia di scopa, ma anche di pulitore portatile. Dotato di 4 panni per pulire ogni tipo di pavimento. Dispone di 17 accessori, tra cui la spazzola vaporforce, il filtro anticalcare e anche un ricambio. Si riscalda in pochissimo tempo. In vendita con il 19%. Un prodotto di Amazon’s Choice.

2)Rowenta DG9160 Silence Steam

Un ferro da stiro a vapore con caldaia e una autonomia illimitata. Molto silenzioso grazie alla tecnologia avanzata del marchio Rowenta. Molto potente e perfetto anche per le pieghe maggiormente ostinate. Funziona benissimo anche con tessuti spessi. La piastra è brevettata per una ottima distribuzione del vapore. In vendita con il 23% di sconto.

3)Materasso singolo 90×200 in memory foam

Un materasso ortopedico ad altezza 17 cm in memory foam, realizzato in materiale anallergico, anticaro. Il livello di traspirabilità è ottimo, ermo regolatore e si automodella grazie al calore del corpo. Un modello ergonomico. Il rivestimento è anallergico. La garanzia è di 20 anni. In vendita con il 26% di sconto.

4)Bilancia cucina digitale Etekcity

Una bilancia da cucina digitale dotata di sensori e display illuminato. Il design è molto elegante e robusto grazie al materiale in acciaio inox. Permette vari usi e anche la possibilità di mescolare più ingredienti insieme. Molto facile da usare e multi funzione. Si spegne in automatico. Dispone di timer, indicatore allarme e potete impostare la temperatura. Dotata di ciotola rimovibile e in vendita con il 37% di sconto.

5)bonvivo Intenca caffettiera induzione

Per chi ama il caffè intenso e corposo, questa caffettiera a induzione è l’ideale da avere. Una caffettiera moka realizzata in acciaio inossidabile e molto facile da usare. Un modello per due tazze di caffè. In vendita con lo sconto del 28%.

6)Kenwood JMP400WH Pure Juice

Un estrattore di succo che pressa sia la frutta che la verdura senza perdere le proprietà e le qualità nutritive dei vari alimenti in esso contenuti. Permette di preparare un succo naturale al 100% per uno stile di vita sano e salutare. Molto versatile in quanto permette di preparare varie bevande, dal latt di mandorla sino alle spremute. Pratico, silenzioso e dotato di sistema salva goccia in modo da evitare le fuoriuscite. Un prodotto Amazon’s Choice.

7)Moneta Etnea bistecchiera

Un modello di bistecchiera realizzato in alluminio con il rivestimento della finitura in effetto pietra. Antiaderente, resiste sia ai graffi che alle abrasioni. Adatta sia per piani cottura a gas che elettrici, non indicata per la cottura a induzione. in vendita con il 60% di sconto.

8)Kenwood KAH647PL accessorio

Un robot da cucina di facile impiego con il quale è possibile lavorare qualsiasi alimento: che sia crudo o cotto, compreso anche la carne, la frutta e la verdura. Le lame sono in acciaio: taglia, affetta e grattugia. Il design è molto elegante con manico in metallo. Permette di preparare i vostri piatti in totale tranquillità. In vendita con il 37%.

9)Purificatore d’aria 4-in-1 purifiers Vero Hepa

Un purificatore d’aria con sistema di filtrazione HEPA che permette di ridurre batteri, acari, ma anche spore e muffe. Ha 3 impostazioni di velocità in modo da scegliere quella più adatta a voi e alle vostre esigenze. Molto silenzioso. Migliora il filtraggio dell’aria. Potete aggiungere i vostro oli essenziali preferiti. Adatto per allergie, polvere, acari, ecc. Potete trovarlo con lo sconto del 20%.

10)Tritatutto elettrico Fochea

Un tritatutto, tritacarne che taglia le verdure e la carne in pochissimo tempo e senza fare tanto rumore. Dotato di 4 lame in acciaio. Dispone di due velocità con un solo pulsante di controllo. Dotato di un contenitore da 1.5 litri. In vendita con il 20% di sconto.

Oltre agli sconti su casa e cucina, ecco le altre offerte sulla moda del Black Friday 2020.