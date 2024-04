Direttamente dagli anni 2000, torna a dominare le tendenze di stagione il total look denim. Dalle passerelle d’alta moda allo street style, questo trend ha conquistato proprio tutti: scopriamo insieme 7 outfit da imitare per la Primavera 2024.

Total look denim: 7 outfit da imitare

Il total look denim è un classico senza tempo che resiste alle mode che vanno e vengono. E non c’è da meravigliarsi! Versatile, comodo e sempre attuale, si adatta perfettamente a ogni stile, diventando un vero e proprio must have nel guardaroba di ogni donna. La sua capacità di essere casual ma al tempo stesso elegante lo rende una scelta ideale per qualsiasi occasione, dalla giornata di lavoro in ufficio al weekend con gli amici. Inoltre, è un tessuto in grado di adattarsi a tutti i tipi di fisico, rendendo il total look denim accessibile a tutti. Per un look che non passa inosservato, osa mescolare e sovrapporre diverse tonalità e lavaggi di denim. Curiosa? Allora non perdere tempo e dai un’occhiata a questi 7 outfit per trovare l’ispirazione perfetta:

Jeans e camicia in denim Iniziamo da un grande classico: jeans a gamba larga, camicia in denim chiaro, e una semplice t-shirt bianca. Impreziosisci accessori, stivaletti neri e borsetta.

Gonna e camicia in denim Completo in denim scuro composto da gonna longuette e camicia. Aggiungi una cintura gioiello e décolleté per un look femminile e raffinato. Ideale da indossare anche per una giornata in ufficio.

Salopette in denim Cosa ne pensi di indossare una salopette in denim? Uno dei capi più amati per la primavera. Ti basterà abbinare una maglia bianca sotto e delle sneakers sportive ai piedi per creare un look semplice ma alla moda.

Shorts e giacca in denim Per un outfit country chic, l’ideale è indossare shorts e giacca corta in denim con un meraviglioso paio di texani marroni.

Abitino in denim Un’altra grande tendenza della bella stagione è senza dubbio il meraviglioso abito in denim. Puoi indossarlo con delle sneakers per un look casual oppure con dei tacchi per un look elegante.

Motivo patchwork in denim Se non hai paura di osare, prova a indossare pantaloni e camicia in denim con motivo patchwork. Perfetto per un look audace e glamour.

Gonna e corsetto in denim Per un look sensuale, scegli una gonna midi con spacco frontale e corsetto in denim. Completa con gioielli preziosi e borsetta a tracolla.

Con il total look denim puoi sbizzarrirti: dal total look dark denim a quello light blue, dall’accostamento giacca in denim con mini gonna o pantalone, fino ai diversi lavaggi di denim, le possibilità di scelta sono infinite! Sperimenta e preparati a creare outfit unici da sfoggiare nella Primavera 2024.

