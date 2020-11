Il black friday è alle porte e in molte sono già pronte per le tantissime promozioni che questa giornata riserva. L’occasione migliore per portarsi avanti con i regali di Natale e dare la caccia all’affare. Vediamo quando cade quest’anno e le migliori offerte Black Friday per la moda donna del 2020/2021.

Black Friday 2020

Noto come il venerdì nero, è stato lanciato per la prima volta intorno agli anni Ottanta negli Stati Uniti d’America. Si tratta di un evento promozioni che dura svariati giorni in cui comincia la pazza e scatenata corsa ai regali natalizi approfittando di tantissimi sconti e promozioni su vari articoli. Le migliori offerte Black Friday coinvolgono qualsiasi settore: dalla moda alla cucina sino alla bellezza, compreso i giochi per i bambini, gli strumenti e attrezzi ginnici per allenarsi, ecc.

Negli ultimi anni, il Black Friday è giunto in tantissimi paesi, compreso anche l’Italia in cui è diventato un appuntamento fisso da non perdere per i tantissimi consumatori e clienti che ne approfittano per fare qualche regalo e dono in prossimità del Natale. I negozi sia fisici che online propongono tantissime offerte esclusive e promozioni a basso costo fino all’esaurimento delle scorte dei propri prodotti.

Solitamente cade dopo la Festa del Giorno del Ringraziamento e quest’anno è il venerdì 27 novembre.

Durante questa giornata che ha una durata di 24 ore si possono trovare articoli su ogni settore, quale mobili, prodotti per la casa e la cucina, abiti, scarpe, gioielli, ecc. Il Black Friday 2020 riguarda soprattutto il mondo dell’elettronica ma tocca altri settore e ambiti come la moda e l’abbigliamento. Molte di queste promozioni possono toccare anche il 60% di sconto.

Sono anche varie le offerte nel mondo della moda e dell’abbigliamento con diversi marchi che hanno aderito all’iniziativa. Infine, sono diversi i vari gruppi Telegram con vari codici sconto di cui approfittare per andare alla ricerca di un buon affare. Non solo il Black Friday, ma negli ultimi anni si è avuta la possibilità di approfittare di diverse promozioni grazie alla Black Week che comincia intorno alla mezzanotte del 26 novembre proseguendo il sabato e la domenica per poi concludersi intorno alle 23.59 del Cyber Monday, il giorno completamente dedicato alle offere sull’elettronica.

Offerte Black Friday abbigliamento donna

Dal momento che le offerte riguardano tantissimi settori, compreso anche quello dell’abbigliamento e della moda, ecco quali sono le migliori promozioni presenti sul noto e-commerce.

La classifica qui sotto vi permette di scorgere la top 10 migliori offerte Black Friday per i vostri doni o per rinnovare il guardaroba che sono stati scelti tra quelli maggiormente apprezzati dagli utenti del noto e-commerce.

1)Care of by Puma

Un piumino impermeabile da donna del marchio Puma, molto confortevole e adatto alla stagione autunnale invernale. Tiene caldo ed è avvolgente. Un capo da portare con un maglioncino di buona fattura. Ottimo il rapporto qualità prezzo. Disponibile nei colori nero, blu e rosso. Il capo più venduto in questo settore.

2)Portafoglio donna cerniera lunga

Un portafoglio da donna con pendente in pelle dalla potente struttura interna. Dotato di una tasca con cerniera per riporre il vostro denaro e banconote. Realizzato in pelle con design alla moda. Molto elegante e raffinato. Dotato di ciondolo a foglia pendente con cuciture molto dettagliate. Disponibile in diversi colori e in vendita con il 20% di sconto.

3)Woolen Bloom maglione donna

Un maglione perfetto per la stagione attuale, nasconde le forme. Ha un design molto elegante con le maniche larghe a pipistrello che evidenzia le linee del braccio. Un pullover classico con girocollo d’abbinare a pantaloni, jeans, gonne o anche cappotti. Realizzato con una tecnica a costine in tessuto morbido e confortevole. Vari colori a disposizione e in vendita con il 28% di sconto.

4)UnsichtBra set da tre reggiseni

Una confezione da tre reggiseni modello sportivo senza ferretto che permette una ampia libertà di movimento. Il materiale è morbido e flessibile per garantire un ottimo supporto e comodità. Le spalline sono ampie e non creano tagli o rossori alla pelle. Realizzato in poliammide ed elastan. Va benissimo sia per la palestra che per praticare yoga. Disponibile nei colori bianco, beige e nero. In vendita con il 38% di sconto.

5)Fly Hawk camicia basic da donna

Una camicia a maniche lunghe realizzata in cotone, quindi tessuto morbido ed elastico. Un articolo con bottoni e adatta sia per il lavoro che l’ufficio, ma anche un colloquio. Il collo ha uno stile classico. Vari i colori disponibili: rosso, rosa, blu, giallo, nero, verde, ecc. In vendita con il 20% di sconto.

6)The North Face W Tanken Triclimate

Una giacca impermeabile del celebre marchio The North Face con cappuccio fisso con visiera. Realizzata in poliestere, dispone di tasche con cerniera e polsini elasticizzati. Respinge l’umidità ed è la soluzione ottimale per questa stagione. Disponibile nel colore grigio, blu, nero e verde. Il prodotto più venduto in questo settore e in vendita con il 35% di sconto.

7)Grace Karin abito vintage

Un abito dallo stile vintage un po’ rètro con scollo a V e senza maniche. Realizzato in poliestere ed elastan con chiusura con cerniera. Un abito adatto a una cerimonia o a un cocktail. Il prodotto più venduto della categoria e disponibile in vari colori.

8)Geographical Norway felpa da donna

Una felpa da donna in modello Gymclass dallo stile sportivo in poliestere al 100% con chiusura a cerniera solo nella parte del collo. Ha una tasca stile marsupio dotata di cappuccio. Disponibile nel colore blu marine, nero e grigio. In vendita con il 23% di sconto.

9)Salewa plose 5 polarlite

Una felpa che trattiene l’umidità adatta sia per il trekking alpino che le attività in montagna. In poliestere, con le maniche dalla forma ergonomica e la cucitura piatta. Ha due zip e due tasche esterne. I bordi sono leggeri ed elastici sul fondo e nelle maniche. Potete trovarla nei colori blu, porpora, rosa. In vendita con il 15% di sconto.

10)Nero Giardini A909794D

Sono stivaletti in pelle con lacci e zip laterali con interno palntare non removibile. La suola in gomma con la chiusura a cerniera. Hanno circa 3 cm di tacco e disponibile nel colore nero. In vendita con il 30% di sconto.

Per il Black Friday potete approfittare di alcune tendenze riguardo i cappotti donna da indossare in inverno.