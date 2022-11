Belen Rodriguez è stata ospite della sesta puntata del Maurizio Costanzo Show, che è andata in onda nella seconda serata di venerdì 11 novembre 2022. Ecco cosa ha dichiarato e rivelato la showgirl sul suo rapporto con Stefano De Martino.

Belen ospite al Maurizio Costanzo Show: ecco come vanno le cose con De Martino

Belen Rodriguez, è stata ospite del Maurizio Costanzo Show, nella serata di venerdì 11 novembre 2022. In quest’occasione il conduttore del programma ha chiesto all’amatissima showgirl argentina, come vanno le cose con Stefano De Martino. Ecco cosa ha risposto Belen:

“De Martino? Guardi, lo ricordo vagamente, forse so chi è. Con lui va molto bene. A casa tutto bene. Ad agosto andremo in Argentina, anche se ci lasceremo, lo costringerò e lo porterò lo stesso”.

Belen Rodriguez parla di Santiago: “Pensa che io e il padre siamo due matti”

Intervistata da Maurizio Costanzo, la bellissima Belen Rodriguez ha parlato di Santiago, il figlio che ha avuto dal marito Stefano De Martino, ecco cosa ha dichiarato su di lui:

“Santiago sta divinamente, adesso ha 9 anni, ormai è un ragazzino, anche se dorme ancora con noi. Di noi pensa quello che deve pensare, che siamo due matti, ma per bene”.

Belen e Stefano De Martino condurranno insieme il Capodanno 2023 a Napoli

Prima di partire per l’Argentina ad agosto del 2023, Belen e Stefano prenderanno parte ad un progetto lavorativo in comune, nello specifico dal 29 al 31 dicembre 2022 saranno impegnati a condurre insieme il Capodanno 2023 a Napoli, in piazza del Plebiscito.

La coppia formata da Belen Rodriguez e Stefano De Martino è dunque più unita che mai, sia dal punto di vista professionale, che dal punto di vista sentimentale.