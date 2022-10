Per quale motivo Belen Rodriguez e Stefano De Martino non hanno mai divorziato? Ecco la verità sul loro rapporto e sulle loro decisioni più importanti.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: perché non hanno divorziato?

Una delle coppie più amate della televisione.

Una famiglia allargata, piena di amore e felicità. Belen Rodriguez e Stefano De Martino ne hanno passate tante, ma il loro amore non è mai finito. I due hanno divorziato? Se lo chiedono in molti, visti gli alti e bassi degli ultimi anni. La coppia si è separata per diverso tempo, tanto che Belen Rodriguez ha avuto una figlia da Antonino Spinalbese durante la lontananza da Stefano. Il ritorno di fiamma era molto atteso e ora sembra che i due facciano sul serio.

Avrebbero acquistato da poco una casa a Napoli. “Io e Stefano siamo ancora sposati. L’ho scoperto anche io solo poche settimane fa. Com’è possibile? Perché per due volte abbiamo avviato le pratiche per il divorzio ma poi non abbiamo dato seguito” ha dichiarato Belen Rodriguez durante la sua intervista a Verissimo.

Belen Rodriguez su Stefano De Martino: “Ha già vinto”

Con i loro ritorni e le loro crisi, i due hanno trascurato il profilo legale della situazione familiare, non arrivando mai al divorzio vero e proprio.

“Amo tanto Stefano e lo stimo per come ha saputo accettare che durante la nostra separazione io avessi avuto una bambina da un’altra persona. Non è stato facile, ma lui è stato davvero bravo: per me ha già vinto” ha dichiarato Belen Rodriguez, parlando della scelta di Stefano De Martino di allargare la loro famiglia alla secondogenita di Belen, Luna Marie. Il loro matrimonio sembra andare a gonfie vele e i due avrebbero da poco acquistato un terreno per una nuova casa a Marechiaro, a Napoli.