Torna a Le Iene la showgirl argentina Belen Rodriguez: durante la prima puntata, a colpire i telespettatori è stato il cambio di look esibito dalla conduttrice.

Belen torna a Le Iene in tailleur

Belen è stata riconfermata come conduttrice de Le Iene Show insieme a Teo Mammucari.

La coppia di conduttori è apparsa ancora più affiatata e unita della scorsa edizione e ha dominato la scena con gag e inchieste esclusive e ospiti speciali. L’attenzione del pubblico, tuttavia, è stata attirata soprattutto dall’outfit esibito dalla showgirl argentina.

Nel corso della scorsa stagione, Belen aveva sfoggiato abiti con dettagli molto provocanti come stringhe bondage, maxi spacchi o profonde scollature gioiello. Con la prima puntata della nuova edizione del format, però, la showgirl sembra aver voluto dimostrare di aver cambiato stile trasformandosi in una business woman elegante e glamour.

Ha indossato, infatti, un tailleur bianco Ermanno Scervino con pantaloni palazzo a vita alta e giacca avvitata in tinta. Il completo è stato abbinato a un body di pizzo scollato e trasparente che ha dato un tocco molto femminile al look dalle sfumature mannish.

I gioielli da circa 50 mila euro

Il tailleur è stato abbinato dalla Rodriguez a un paio di décolleté di colore nero con tacco a spillo Ninalilou. A completare l’outfit, poi, i gioielli di lusso Cartier.

La conduttrice ha indossato alcuni pezzi della collezione Panthère ossia una collana e un paio di orecchini in oro giallo che si contraddistinguono per la particolare forma a testa di pantera tempestata da pietre preziose come onice e diamanti.

La collana è a filo corto e il ciondolo poggia alla base del collo: il costo del gioiello sul sito ufficiale del brand è pari a 34.300 euro. Gli orecchini, che presentano il viso dell’animale, aderiscono direttamente al logo e costano 11.600 euro.

I capelli, invece, erano sciolti mentre per il make-up è stato scelto un look minimal.