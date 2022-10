Nonostante la loro rottura, quello tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese rimane un legame indissolubile a causa dell’amore per la figlia Luna Marì. E mentre Spinalbese si trova nella casa del Grande Fratello Vip, Rodriguez sembra mandare messaggi rivolti proprio al suo ex tramite Instagram.

Belen Rodriguez, le parole rivolte ad Antonino Spinalbese

Sul suo profilo, la showgirl ha pubblicato le fotografie di due pagine di un libro che sta leggendo e che ai suoi fan sono sembrate un chiaro segnale per Antonino Spinalbese.

“La responsabilità illimitata che il figlio esige non deve essere mai confusa con il sacrificio del proprio diritto all’amore nel nome dei figli. Non è mai una buona cosa amputare una parte di sé, mutilare la propria vita offrendola, appunto, in sacrificio per chi amiamo“, recita la prima.

“Si può restare genitori sufficientemente buoni senza essere più una coppia amorosa”

“Una coppia che decide di vivere insieme solo per il bene dei figli è una coppia senza desiderio […] si può restare genitori sufficientemente buoni senza essere più una coppia amorosa“, si legge invece sulla seconda pagina.

