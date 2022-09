La registrazione della seconda puntata dello show Arena ’60 ’70 ’80 e ’90, a Verona, è stata vivacizzata dalla discussione tra Amadeus e Ornella Vanoni. Il video ha fatto il giro del web, divertendo moltissimi utenti.

Amadeus e Ornella Vanoni, la lite ha fatto il giro del web

Il momento è stato ripreso e poi condiviso su Instagram da Biagio D’Anelli, che ha commentato: “Piccola diatriba tra Ornella Vanoni e Amadeus in esclusiva per voi. Immagini inedite del nuovo format 70-80-90 settimana prox in onda su Rai 1. Amadeus che non si fida di far cantare l’immensa Ornella Vanoni live ma con le basi… Ornella Vanoni si ribella“.

Ornella Vanoni, “con le basi non mi piace cantare!”

Nel video si può sentire la conversazione. “Ascolta, la vuoi rifare che così viene meglio?”, chiede Amadeus. “Con le basi non mi piace cantare!”, risponde un po’ seccata Ornella Vanoni. “Tu non la guardi, la devi guardare e invece guardi solo loro“, risponde il conduttore, probabilmente consigliando alla cantante di guardare il display sottostante. Il pubblico presente sembra prendere le parti di Vanoni, applaudendo la sua reazione.

Lo show andrà in onda in tre puntate

Lo show Arena ’60 ’70 ’80 e ’90 andrà in onda su Rai 1 in tre puntate, il 17 e il 24 settembre e il 1° ottobre 2022.

