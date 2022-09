Francesca Fialdini è pronta a tornare in televisione alla guida della nuova edizione di Da noi… a ruota libera, il programma televisivo che va in onda di domenica, con vari ospiti e diversi argomenti.

Da noi… a ruota libera 2022: quando inizia

Francesca Fialdini è pronta a tornare in televisione, al timone della nuova edizione del programma televisivo Da noi… a ruota libera, in onda ogni domenica, per nove mesi all’anno. Un programma che porta sul piccolo schermo diversi argomenti e anche tanti ospiti. “Sarà un autunno complicato, con il Covid, il contesto internazionale, l’impoverimento economico, avremo uno sguardo sulla società raccontando anche storie di attualità, oltre a rafforzare la parte di intrattenimento” ha dichiarato la conduttrice della trasmissione in un’intervista per Sorrisi e Canzoni Tv.

La trasmissione tornerà ufficialmente in onda a partire da domenica 18 settembre 2022 alle ore 17.20, su Rai1. Francesca Fialdini è alla conduzione di questa trasmissione da ben tre stagioni ed è sempre pronta a portare informazione e sorrisi al pubblico della domenica pomeriggio. In questi tre anni la conduttrice è riuscita a conquistare il pubblico, in una fascia orario che è considerata particolarmente difficile. Il suo talento, la sua bravura e il suo modo di fare hanno spinto moltissimi telespettatori a scegliere di seguire la sua interessante trasmissione televisiva.

“Quando mi hanno detto: ‘Occupati di questa fascia oraria’. È oggettivamente complicata. Ho avuto un brivido dietro la schiena, la domenica pomeriggio è un giorno molto importante televisivamente parlando, dalle 17 alle 18 c’erano le partite, senza trascurare il Rosario delle 18” ha dichiarato Francesca Fialdini, che ha accettato e vinto questa scommessa così complicata grazie alla sua bravura.

Da noi…a ruota libera torna in televisione con Francesca Fialdini

Per la felicità del pubblico, questa domenica, 18 settembre, Francesca Fialdini tornerà in televisione con la trasmissione Da noi…a ruota libera. Nel programma la conduttrice racconta storie di vita quotidiana, alternando situazioni diverse, aggiungendo sempre delle belle sorprese, e portando a casa del pubblico tanto buonumore e anche momenti di grande riflessione. Vengono raccontate storie di personaggi famosi ma anche di persone comuni, accomunate dall’amore e dalla positività. Tra i tanti ospiti che si sono alternati nel salotto di Da noi…a ruota libera, quello che ha sorpreso maggiormente la conduttrice è stato Claudio Lippi. “Mi disse che ero un’amica nata per far parlare gli amici. Mi ha spiazzato, non mi capita spesso, faccio fatica a farmi conoscere per quella che sono, forse è vero che sono, e sembro, molto misurata” ha dichiarato Francesca Fialdini, particolarmente colpita dalle parole del suo ospite. Nel corso degli anni ha accumulato moltissimi altri ricordi di momenti vissuti in quel salotto in compagnia di ospiti straordinari. Domenica 18 settembre, alle ore 17.20, su Rai1, la trasmissione tornerà ufficialmente in onda, pronta a tenere compagnia ai telespettatori per molti mesi, durante le domeniche pomeriggio. Il famoso programma va in onda in diretta da Roma, precisamente dallo Studio 1 degli Studi televisivi Fabrizio Frizzi, situati in via Ettore Romagnoli 30.