Alfonso Signorini, per il Grande Fratello Vip di quest’anno, aveva manifestato l’intenzione di mantenere segreto il cast che parteciperà al programma, svelandolo solo in diretta lunedì 19 e giovedì 22 settembre. In queste ore, però, Davide Maggio ha diffuso la lista ufficiale dei concorrenti della settima edizione.

I nomi hanno creato svariati dibattiti; sono poche le identità note. Signorini spiega il motivo.

Alfonso Signorini, ecco il perchè del Grande Fratello (senza) Vip: le sue parole

In occasione dell’intervista che ha rilasciato a Chi, Signorini avrebbe spiegato i motivi per cui fossero stati selezionati concorrenti non del tutto noti al grande pubblico. Per la settima edizione del Grande Fratello Vip, infatti, lui stesso si sarebbe reso conto del fatto che ad appassionare i telespettatori sono le storie, non il livello di celebrità dei personaggi coinvolti.

Per questo, ha puntato sul carisma e sul vissuto dei prescelti.

Ha dichiarato: “Sarà l’eterogeneità il filo conduttore, con elementi di novità. Intanto, per la prima volta ho puntato meno sui nomi noti perchè ho compreso, a partire dalla quarta edizione, che i “nomi” non sono quelli che fanno davvero il programma. Infatti, in finale poi arrivano i classici outsider come Tommaso Zorzi o le Selassié; sono loro che creano le dinamiche giuste per il pubblico, intrattenendolo.

Proprio quei nomi per me rappresentavano delle vere e proprie scommesse. Allora è meglio puntare sui caratteri e sulle storie che i concorrenti hanno da offrire, piuttosto che sui nomi ad effetto, che in ogni caso ci saranno. Sono le personalità che fanno il programma e raccontano la grande storia della vita”.

La lista ufficiale dei partecipanti al Grande Fratello Vip 7

I concorrenti ufficiali del Grande Fratello Vip 7, svelati da Davide Maggio, sono i seguenti: Marco Bellavia; Giovanni Ciacci; George Ciupilan; Sofia Giaele De Donà; Alberto De Pisis; Daniele Del Moro; Edoardo Donnamaria; Elenoire Ferruzzi; Antonella Fiordelisi; Gegia; Charlie Gnocchi; Wilma Goich; Ginevra Lamborghini; Sara Manfuso; Carolina Marconi; Nikita Pelizon; Amaurys Pérez; Pamela Prati; Cristina Quaranta; Attilio Romita; Patrizia Rossetti; Luca Salatino; Antonino Spinalbese.