Albe, cantante di Amici 21, e Serena, ballerina del talent, si sono abbandonati alla passione. Stando alle anticipazioni, i due si sono scambiati un bacio. La notizia è diventata subito virale, ma ad aver fatto discutere maggiormente è stata la presunta fidanzata del ragazzo.

Albe e Serena: scatta il bacio

Nuova passione nella casetta di Amici 21. Secondo le anticipazioni della puntata registrata il 20 ottobre scorso, Albe e Serena si sono scambiati un bacio passionale, dando il via ad una frequentazione che sta già facendo sognare i fan. Appena la niotizia si è diffusa, però, è spuntata fuori una presunta fidanzata di Albe. Il portale Isa & Chia, ha fatto sapere che la giovane in questione ha condiviso su Instagram una foto in cui ha commentato le anticipazioni di Amici con una serie di emoji di clown.

La Stories, poi, sarebbe stata rimossa.

A chiarire la situazione sentimentale di Albe è stato l’amico e produttore. Quest’ultimo ha fatto sapere che il cantante di Amici 21 è single da circa due settimane. Ha dichiarato:

“Visto che su Twitter e Instagram non si parla d’altro, ci tenevo a comunicare che Alberto è single. Quindi è libero di fare quello che più sente. Le polemiche sono nate visto che è comparsa una foto di 2/3 settimane fa in cui era in videochiamata con, ai tempi, la sua fidanzata. Lui è single da prima che iniziasse a frequentare la persona che frequenta ora. Quindi non c’è stato nessun tradimento. Basta con i commenti immaturi e non fondati. Albe è nella scuola di Amici per fare musica, la gente da fuori deve parlare di musica”.

Di certo, nella prossima puntata del talent mariano scopriremo qualcosa in più.