La quinta puntata di Amici 21 andrà in onda sabato 17 ottobre 2021, ma le registrazione è già stata fatta. Stando alle anticipazioni, tutti gli allievi di canto hanno ricevuto una punizione, mentre due ragazzi sono stati definitivamente eliminati dalla scuola.

Amici 21: anticipazioni quinta puntata

In onda sabato 17 ottobre 2021, la quinta puntata di Amici 21 si prospetta imperdibile. Stando alle anticipazioni, la messa in onda si apre con Lorella Cuccarini che si siede al centro dello studio e legge una lettera rivolta a Flaza. Le dice che non ha apprezzato il suo atteggiamento, ma che il suo compito è insegnare e cacciarla dalla scuola significherebbe aver fallito. E’ per questo che la tiene ancora in gara, ma la sua maglia resta sospesa.

Al termine di questo momento, Maria De Filippi fa alzare tutti gli allievi di ballo e si complimenta con loro sia per il lavoro che svolgono che per il comportamento che hanno nelle casette. Lo stesso non può dirsi per i ragazzi di canto, ai quali 70 minuti prima dell’inizio della puntata è stata consegnata una punizione. Hanno dovuto scegliere una canzone da preparare in poco tempo e poi esibirsi in diretta.

Amici 21, anticipazioni quinta puntata: la punizione

La quinta puntata di Amici 21 prosegue, quindi, con le esibizioni di tutti gli allievi. La canzone per punizione dei cantanti è stata giudicata da Ermal Meta, mentre il brano classico dai prof. Le esibizioni di canto si sono così concluse:

Nicol con A te di Jovanotti prende 7+, maglia confermata;

LDA con A te di Jovanotti prende 5,5, maglia confermata;

Albe con Mi fai impazzire di Blanco prende 6-, maglia confermata;

Luigi con A mano a mano prende 6, maglia confermata;

Alex con Before you go prnde 7,5, maglia confermata;

Rea con Another love prende 7-, maglia confermata;

Giacomo non riceve il voto perché emozionato, maglia sospesa;

Tommaso con Before you go prende 5, maglia confermata.

Amici 21, anticipazioni quinta puntata: le sfide

Le esibizioni di ballo, invece, sono quelle previste nel corso della settimana. Per quel che riguarda le sfide, le anticipazioni ne annunciano due. La prima, voluta da Alessandra Celentano, vede Mattias contro un ballerino di classico di nome Guido Domenico. A giudicare c’è Kledi che preferisce Guido. Mattias, quindi, è eliminato. La seconda sfida vede Elisabetta contro Alessandra, con giudice Carlo di Francesco. A trionfare è Alessandra.