Molti dei suoi fan più affezionati lo avevano già intuito e si erano lanciati in un’instancabile caccia all’indizio. Adele è tornata a far sentire la sua meravigliosa voce con un nuovo album dal titolo 30, che ha letteralmente invaso le piazze di tutto il mondo.

Ma andiamo ad analizzare quelli che sono gli indizi sparsi dalla cantante stessa fino ad ora.

Adele ritorna con un nuovo album dal titolo 30

Dopo un grandissimo esordio e una fortunata carriera, Adele si era presa una pausa dalla scena musicale lunga ben sei anni. La sua ultima fatica, dal titolo 25, infatti risale al 2015. Ma i riflettori su di lei non si erano del tutto spenti, così come l’affetto (e anche la curiosità) dei suoi fan.

Nel 2019, per esempio, aveva fatto molto discutere la separazione dal marito Simon Konecki dopo una relazione lunga ben 9 anni e da cui subito dopo i primi mesi di mesi, aveva avuto anche un figlio. Le ragioni della separazione le sanno i diretti interessati e le persone più vicine alla coppia, ma la cantante britannica qualche mese dopo si era mostrata con un look totalmente stravolto, raggiante, con ben 45 kg in meno.

Un cambiamento drastico con cui, con tutta probabilità, voleva rispecchiare la sua forza ritrovata per voltare pagina dopo la fine di un grande amore.

Adele ritorna con un nuovo album dal titolo 30: tutti gli indizi

Da tempo ormai si vociferava del ritorno di Adele in studio, ma le speranze venivano puntualmente infrante. Questa volta però, tutti gli indizi porterebbero proprio ad un possibile quarto album della cantante. Per chi già non lo sapesse infatti, Adele è solita nominare i suoi album con le età che sono state più significative per la sua crescita personale e professionale. Per questo motivo il suo primo album, uscito nel 2008, si intitola 19, il secondo del 2011 si intitola invece 21 e il terzo 25.

Un altro indizio è anche il colore di questo numero che ha tinto i monumenti, è infatti giallo su sfondo blu petrolio e si da il caso che proprio questo sfondo sia la nuova immagine del profilo Instagram ufficiale della cantante. Va da sé che l’ipotesi che questo “30” di cui si sta tanto parlando sia il titolo del suo quarto album potrebbe avere delle basi solide: il numero potrebbe infatti riferirsi ad un’altra età particolare della sua vita, ovvero i 30 anni.

Il numero apparso in tutto il mondo

Quando sui monumenti più famosi del mondo è apparso il numero 30, i fan di Adele, anche quelli italiani, hanno iniziato a sperare che quello del 2021 fosse l’anno giusto per il ritorno della cantante. Il numero 30 è infatti apparso anche su due dei nostri monumenti più importanti a livello storico ed architettonico: il Colosseo di Roma e la Stazione Centrale di Milano.

Il ritorno di Adele si sta forse concretizzando? Per il momento non ci sarebbero ancora notizie ufficiali, ma i suoi più grandi sostenitori ne sono praticamente certi.