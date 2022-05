Fresco dell’esperienza sanremese e reduce da una fortunata edizione di Amici che lo sta lanciando nel mondo della musica che conta, Aka7even ha rilasciato qualche giorno fa un singolo dal titolo “Come la prima volta”. Proprio questo ultimo brano è finito nel mirino sui social a causa di una presunta somiglianza con Stay, recente successo di Justin Bieber e The Kid LAROI: “È identica”, è solo uno dei tanti commenti che si leggono sui social.

Aka7even, l’artista è stato accusato di plagio

Mettendo i due brani a confronto è possibile in effetti notare che sia il ritornello sia la base ritmica risulterebbero essere molto simili. Va comunque detto che parlare di plagio è sempre molto complicato specie se non si è esperti nel settore e che le note rimangono pur sempre sette. Quello che però sappiamo è che in una recente intervista rilasciata a Optimagazine il giovane artista aveva confessato che uno dei suoi sogni nel cassetto era proprio duettare con Justin Bieber.

“Io mi sento come se fosse la prima volta”

Nel frattempo l’artista parlando della possibilità di tornare finalmente a suonare dal vivo ha rivelato in un’intervista a “Tv Sorrisi e Canzoni”: “Io mi sento come se fosse la prima volta, ma in realtà è una prima volta sempre diversa dall’altra. Ogni concerto è diverso. La grinta e la voglia di salire sul palco sono le stesse, ma sono l’emotività e lo stato d’animo che cambiano”.