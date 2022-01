Tra i big che si esibiscono alla 72esima edizione del Festival di Sanremo c’è anche Aka7even. Il pupillo di Anna Pettinelli, tra i finalisti di Amici di Maria De Filippi insieme al collega e amico Sangiovanni, si presenta alla kermesse musicale con il brano “Perfetta così”.

Recentemente, ad attirare l’attenzione dei fan e anche dei più curiosi sono stati i due nuovi tatuaggi sulle mani. Ecco cosa significano per il cantante.

Aka7even: il significato dei tatuaggi sulle mani

Aka7ven è un amante dei tatuaggi e l’ultimo della lista è proprio quello che si è fatto imprimere sulle mani. Su ogni dito il cantante ha una lettera che, messa insieme alle altre sulle altre dita, va a formare lo pseudonimo che lo ha portato al successo: Aka7ven appunto.

Erano anni infatti che il cantante napoletano cercava di sfondare nel mondo della musica senza riuscirci mai davvero.

Nel 2017 aveva partecipato ai provini di X Factor con la cover suonata al pianoforte di “When I was your man” di Bruno Mars. Era riuscito ad arrivare fino ai Bootcamp, ma la sua esperienza in quel programma era terminata poco dopo. Il tatuaggio vuole quindi rendere omaggio, in modo quasi scaramantico, allo pseudonimo che lo ha portato al successo.

Solo in occasione del suo provino ad Amici infatti, il ragazzo decise di presentarsi come Aka7ven.

Il successo dopo Amici

Come dicevamo, Aka7even ha raggiunto il successo nel 2021, partecipando ad Amici di Maria De Filippi ed arrivando in finale. A credere in lui anche Anna Pettinelli, la conduttrice radiofonica che ha voluto solo lui, come cantante, nella squadra messa insieme alla coreografa Veronica Peparini.

Alla luce dei successi sfornati dentro e fuori la scuola di talenti di Canale 5, Anna Pettinelli non poteva che aveva ragione: il cantante, all’anagrafe Luca Marzano, guidato dall’entusiasmo della sua giovane età e dalla voglia di crescere e affermarsi finalmente in campo musicale, si appresta a calcare il palco dell’Ariston per la prima volta.

Gli altri tatuaggi di Aka7ven

Aka7ven ha anche altri tatuaggi. Ha una croce dietro l’orecchio e una grossa scritta stilizzata su un braccio di cui però il cantante non ha mai spiegato il significato.

Dietro al collo ha invece tatuata la scritta “6 PM”, ovvero il titolo del suo singolo uscito a novembre 2021, subito dopo essere uscito da Amici.