In attesa dell’inizio del Festival di Sanremo 2022, ancora una volta condotto da Amadeus, sono già stati annunciati tutti i big in gara. Tra questi come spesso accade, non mancano alcuni ex concorrenti di Amici, vecchi e nuovi, come Aka7Even.

Per i pochi che ancora non lo conoscono, ecco chi è il giovane cantante.

Chi è Aka7Even

Vero nome Luca Marzano, Aka7Even nasce a Vico Equense, in provincia di Napoli, il 23 ottobre del 2000 ed è quindi del segno dello Scorpione. La sua è una famiglia numerosa e con uno dei fratelli, anche lui cantante, Aka7Even condivide da sempre la passione per la musica.

Aka7Even è conosciuto principalmente per essere stato uno dei finalisti di Amici 21, insieme ai cantanti Sangiovanni e Deddy e ai ballerini Alessandro e Giulia, quest’ultima anche vincitrice del programma.

Ma il suo percorso nel mondo della musica inizia molto prima, nel 2017, con X-Factor.

L’esordio a X-Factor

Ai provini del programma in onda su Sky, si presenta come Luca Marzano, con una canzone di Bruno Mars, accompagnandosi con il pianoforte e conquista i giudici arrivando però solo fino ai Bootcamp.

Ma la sua carriera musicale non cessa con l’esperienza nel talent, al contrario, continua a pubblicare diversi singoli.

Entra anche a far parte della scuderia di Cosmophonix Production studio di produzione che vanta nomi di diversi artisti, uno su tutti Einar. Il 17 Maggio 2019 pubblica il suo primo album dal titolo “Chiaroscuro”, arrivando a collezionare oltre 1 milione di visualizzazioni su Youtube.

La fortunata esperienza ad Amici

Successivamente, in occasione dei provini per Amici 2021 rinnova il suo look, scegliendone uno più urban e inizia a presentarsi con il nome d’arte con cui lo conosciamo oggi: Aka7Even appunto. Lì si fa notare, in particolar modo, dalla conduttrice radiofonica Anna Pettinelli, che tra sostegno e qualche immancabile battibecco, lo porta fino alla finale con alcuni inediti di successo, tra cui la hit “Loca”, di cui esiste anche una versione spagnola con il rapper Robledo.

A novembre 2021 Aka7Even rilascia il suo nuovo singolo dal titolo “6PM”, dimostrando le proprie capacità non solo in pezzi dal ritmo frenetico, ma anche in ballad dalle sonorità decisamente più romantiche.

Alcune curiosità sul cantante

Come dicevamo, ad Amici 2021 Aka7Even ha catturato l’attenzione di Anna Pettinelli, tra i coach del programma insieme alla coreografa Veronica Peparini. Aka7even è l’unico cantante della sua squadra per volontà della stessa Pettinelli, che credendo fortemente nel talento del giovane napoletano, ha voluto concentrarsi principalmente su di lui, riuscendo nell’intento di portarlo fino in finale.

Sempre all’interno del programma condotto da Maria De Filippi, Aka7Even si innamora perdutamente dell’alunna e ballerina Martina Miliddi con cui inizia una relazione conclusa qualche mese dopo da lei, che si era avvicinata al cantante Raffaele Renda, gettando Aka7Even nello sconforto, sentimento che riesce a riversare nelle proprie esibizioni, arricchendole di nuovo significato e riuscendo a conquistare le simpatie del giovane pubblico, che spesso si ritrova a vivere, spaesato, le stesse sensazioni.