I ballerini John Erik e Leonardo, di Amici 21, sono stati ospiti a Verissimo. Si sono esibiti, mostrando il loro talento, e hanno raccontato qualche dettaglio della loro vita privata.

Verissimo, la storia di John Erik di Amici

A Verissimo sono stati ospiti gli ultimi due eliminati di Amici 21, i ballerini John Erik e Leonardo Lini, che si sono esibiti e hanno raccontato qualcosa della loro vita privata.

John Erik, che nella scuola di Maria De Filippi era particolarmente silenzioso e riservato, si è lasciato andare parlando della separazione dei genitori. “La cosa che mi ha distrutto di più è che mi avevano abituato in una famiglia perfetta nascondendomi tutti i problemi e mi sono trovato da un giorno all’altro così. Non ho avuto risposte, la mancanza di comunicazione è quello che mi ha fatto più male” ha spiegato il ballerino.

“Oggi lo racconto in modo più sereno e ho un buon rapporto con loro, ma dopo il divorzio avevo perso i rapporti. Mi sentivo da tramite. Non cambierei nulla di quello che è successo, perché non sarei così. La danza era il mio rifugio. Ho iniziato per strada. Vederli contenti per il mio percorso ad Amici mi rende felice” ha aggiunto.

Verissimo, il problema al braccio di Leonardo

Leonardo ha raccontato di aver iniziato a gareggiare nel latino americano quando era molto piccolo, perché i suoi genitori sono ballerini e insegnanti di questa disciplina.

“Io non volevo saperne, volevo giocare a calcio, i miei hanno insistito e mi è iniziato a piacere” ha raccontato, spiegando come si è avvicinato alla danza. Per il ballerino è stato estremamente difficile superare un problema al braccio che ha dovuto affrontare nel corso della sua giovane carriera. Gli era stato detto che non avrebbe potuto recuperare al 100%, ma lui ha continuato ad inseguire il suo sogno e a ballare.